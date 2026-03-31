Logo JawaPos
HomeSepak Bola Indonesia
Author avatar - Image
Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 21.51 WIB

Persaingan Ketat Menuju BRI Super League, PSS Sleman Andalkan Kombinasi Ideal Tim

PSS Sleman. (Istimewa) - Image

PSS Sleman. (Istimewa)

 

JawaPos.com - Persaingan menuju tiket promosi ke BRI Super League musim 2025/2026 semakin memanas seiring meningkatnya intensitas pertandingan di Pegadaian Championship, khususnya di Grup Timur. 

PSS Sleman yang kini berada di puncak klasemen terus berupaya menjaga konsistensi performa demi mempertahankan posisi mereka hingga akhir musim. Tim berjuluk Laskar Sembada itu tak hanya mengandalkan kualitas individu, tetapi juga membangun kekuatan dari kombinasi pemain muda dan senior. 

Keseimbangan ini dinilai menjadi salah satu faktor penting dalam menjaga stabilitas permainan di tengah tekanan kompetisi yang kian tinggi.

Memasuki fase krusial, tekanan tentu menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi para pemain muda. Hal ini diakui oleh salah satu pemain senior PSS, Riko Simanjuntak. 

Ia menegaskan bahwa tekanan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sepak bola profesional, namun memiliki dampak berbeda bagi setiap pemain.

Menurut Riko, pemain muda cenderung merasakan tekanan lebih besar karena minimnya pengalaman di situasi genting. Di sinilah peran pemain senior menjadi penting untuk menjaga suasana tim tetap kondusif.

“Tekanan itu hal biasa dalam kompetisi. Tapi bagi pemain muda, tentu terasa lebih berat. Tugas kami sebagai senior adalah menjaga atmosfer tim tetap positif dan memberi dukungan,” ujar Riko, Senin (30/3/2026) dikutip dari pssleman.id.

Lebih jauh, Riko juga menyoroti tantangan yang dihadapi tim pelatih. Ia menilai pelatih justru berada dalam posisi yang cukup sulit karena harus menentukan komposisi pemain terbaik di setiap pertandingan. Pasalnya, hampir seluruh pemain menunjukkan performa yang konsisten dan kontribusi yang positif.

“Semua pemain tampil bagus dan siap dimainkan. Justru pelatih yang harus memikirkan komposisi terbaik di setiap laga,” tambahnya.

Editor: Banu Adikara
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore