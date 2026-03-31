Andre Rizal Hanafi
31 Maret 2026, 21.42 WIB

Peran Baru Calvin Verdonk Jadi Sorotan di Laga Timnas Indonesia vs Bulgaria

Pemain Timnas Indonesia Calvin Verdonk pada pertandingan melawan Saint Kitts &amp; Nevis dalam di FIFA Series 2026, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jumat (27/3/2026). (Dery Ridwansah/ JawaPos.com)

 

JawaPos.com - Penampilan Calvin Verdonk menjadi salah satu sorotan utama dalam laga final FIFA Series 2026, meskipun Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1.

Bermain di hadapan publik sendiri, Verdonk menunjukkan kualitas yang tak biasa, terutama karena ia dimainkan di luar posisi aslinya.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain yang dikenal sebagai bek kiri tersebut justru diberi peran lebih ofensif.

Ia beberapa kali terlihat bergerak ke tengah bahkan hingga ke area sepertiga akhir lawan. Perubahan posisi ini menjadi bagian dari eksperimen taktik yang diterapkan oleh pelatih John Herdman dalam membangun wajah baru skuad Garuda.

Menariknya, Verdonk tidak hanya sekadar mengisi posisi berbeda, tetapi juga mampu tampil efektif. Ia beberapa kali terlibat dalam proses build-up serangan, menunjukkan visi bermain yang matang serta kemampuan distribusi bola yang rapi.

Dalam beberapa momen, ia bahkan beroperasi layaknya gelandang serang atau “nomor 10”, peran yang jarang diemban oleh pemain dengan latar belakang bek.

Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi tim. Di tengah proses transisi dan pencarian komposisi ideal, kehadiran pemain yang mampu bermain di berbagai posisi tentu sangat membantu.

Verdonk terlihat nyaman saat harus membantu lini tengah, sekaligus tetap disiplin ketika tim kehilangan bola.

Secara permainan, kontribusinya cukup konsisten sepanjang laga. Ia aktif membuka ruang, membantu sirkulasi bola, serta memberikan opsi tambahan dalam menyerang.

Editor: Banu Adikara
Artikel Terkait
Calvin Verdonk Tunggu Dony Tri Pamungkas Main di Eropa - Image
Sepak Bola Indonesia

Calvin Verdonk Tunggu Dony Tri Pamungkas Main di Eropa

31 Maret 2026, 20.12 WIB

Disulap Jadi Playmaker Timnas Indonesia! John Herdman Terkesima Lihat Magis Calvin Verdonk Hadapi Bulgaria - Image
Sepak Bola Indonesia

Disulap Jadi Playmaker Timnas Indonesia! John Herdman Terkesima Lihat Magis Calvin Verdonk Hadapi Bulgaria

31 Maret 2026, 17.10 WIB

Marselino Ferdinan hingga Maarten Paes Raih PSSI Awards, Jay Idzes sebagai Men's Player of The Year - Image
Sepak Bola Indonesia

Marselino Ferdinan hingga Maarten Paes Raih PSSI Awards, Jay Idzes sebagai Men's Player of The Year

29 Maret 2026, 05.36 WIB

Terpopuler

1

6 Zodiak yang Diprediksi Akan Keluar dari Tekanan dan Menemukan Ketenangan Setelah 31 Maret 2026

2

Turis Asing Serbu Kereta Api di Jatim Selama Lebaran 2026, Surabaya Gubeng Paling Ramai!

3

TAUD Beberkan Temuan Kasus Penyiraman Air Keras Andrie Yunus, Operasi Sistematis Libatkan 16 Pelaku Lapangan

4

Operasional Lebaran 2026: KAI Angkut 4,9 Juta Orang, Naik 25,7 Persen Dibanding 2025

5

Audi S3 Generasi Baru Resmi Dijual di Indonesia, Apa Bedanya?

6

Istana Pastikan Harga BBM Tidak Naik di Bulan April 2026, Masyarakat Diminta Tenang

7

Nyaris 1 Juta Orang! Commuter Line Surabaya Jadi Primadona Pemudik di Lebaran 2026

8

DPR Minta Pemerintah Terbitkan Inpres Percepatan Modernisasi Transportasi Publik

9

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

10

Sinopsis Seri Drama Korea Pegasus Market (2019): Di Sini Karyawan Adalah Raja, Bukan Pelanggannya

