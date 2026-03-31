Peran Baru Calvin Verdonk Jadi Sorotan di Laga Timnas Indonesia vs Bulgaria

JawaPos.com - Penampilan Calvin Verdonk menjadi salah satu sorotan utama dalam laga final FIFA Series 2026, meskipun Timnas Indonesia harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor tipis 0-1.

Bermain di hadapan publik sendiri, Verdonk menunjukkan kualitas yang tak biasa, terutama karena ia dimainkan di luar posisi aslinya.

Dalam pertandingan yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, pemain yang dikenal sebagai bek kiri tersebut justru diberi peran lebih ofensif.

Ia beberapa kali terlihat bergerak ke tengah bahkan hingga ke area sepertiga akhir lawan. Perubahan posisi ini menjadi bagian dari eksperimen taktik yang diterapkan oleh pelatih John Herdman dalam membangun wajah baru skuad Garuda.

Menariknya, Verdonk tidak hanya sekadar mengisi posisi berbeda, tetapi juga mampu tampil efektif. Ia beberapa kali terlibat dalam proses build-up serangan, menunjukkan visi bermain yang matang serta kemampuan distribusi bola yang rapi.

Dalam beberapa momen, ia bahkan beroperasi layaknya gelandang serang atau “nomor 10”, peran yang jarang diemban oleh pemain dengan latar belakang bek.

Fleksibilitas ini menjadi nilai tambah tersendiri bagi tim. Di tengah proses transisi dan pencarian komposisi ideal, kehadiran pemain yang mampu bermain di berbagai posisi tentu sangat membantu.

Verdonk terlihat nyaman saat harus membantu lini tengah, sekaligus tetap disiplin ketika tim kehilangan bola.