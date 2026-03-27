Justin Hubner Masih Punya Keinginan Bawa Timnas Indonesia ke Piala Dunia

JawaPos.com - Kegagalan Timnas Indonesia di putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026 masih terus diingat Justin Hubner. Namun, dia mengatakan bahwa suasana skuad Timnas Indonesia masih positif.

Justin Hubner masih tidak menyangka bahwa Timnas Indonesia meraih hasil yang buruk putaran keempat Kualifikasi Piala Dunia 2026. "Kami tidak menyangka beberapa hasil yang terjadi, tetapi perasaan di dalam tim sangat bagus," kata bek 22 tahun tersebut yang dikutip laman resmi FIFA, Jumat (27/3).

Kegagalan tersebut justru membuat Justin Hubner makin bertekad untuk bisa bermain di Piala Dunia. Dia juga ingin agar Timnas Indonesia tampil apik di Piala Asia.

"Kami masih bisa berkembang jauh lebih baik. Kami bermimpi untuk bermain di Piala Dunia atau melakukan hal yang lebih baik di Piala Asia," ujar Hubner.

Sejak debut pada tahun 2024, bek Fortuna Sittard tersebut selalu menjadi andalan di lini belakang Timnas Indonesia. Hal tersebut membuat Hubner merasa memiliki tanggung jawab yang besar saat bermain di skuad Garuda.

"Saya terlibat di setiap pertandingan dan merasa bertanggung jawab atas apa yang sudah kami capai. Saya mungkin salah satu yang paling muda, tetapi di sepakbola tidak ada [mengenal] umur. Saya selalu memberikan segalanya dan tidak pernah menyerah," pungkas Hubner.

Pada Kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat, Hubner tidak bermain saat Timnas Indonesia dikalahkan Arab Saudi dan Irak. Padahal, selama putaran ketiga berlangsung, pemain berdarah Makassar tersebut selalu menjadi andalan.