Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026

JawaPos.com - Dukungan penuh diberikan pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak, kepada bek andalannya, Frans Putros, yang tengah bersiap memperkuat Timnas Irak dalam laga krusial menuju Piala Dunia 2026.

Irak dijadwalkan menghadapi Bolivia pada final play-off antarbenua yang akan digelar di Stadion BBVA, Rabu (1/4). Laga ini menjadi kesempatan terakhir bagi kedua tim untuk merebut tiket ke putaran final.

Hodak menilai, peluang ini bisa menjadi momen emosional sekaligus prestisius bagi Putros. Menurut pelatih asal Kroasia tersebut, tampil di ajang sekelas Piala Dunia merupakan impian setiap pemain profesional.

"Semua pemain pasti ingin merasakan atmosfer Piala Dunia. Jika Irak lolos, itu akan jadi pencapaian luar biasa, terutama bagi Putros," ujarnya.

Bek bernomor punggung 55 itu sebelumnya menerima panggilan resmi dari Federasi Sepak Bola Irak untuk memperkuat tim nasional dalam rangkaian play-off antarbenua.

Dalam surat yang ditandatangani Sekretaris Jenderal, Mohammed Farhan Obaid, Putros diminta bergabung dalam pemusatan latihan yang digelar di Monterrey, Meksiko, pada 23 Maret hingga 2 April 2026.

Pemusatan latihan tersebut menjadi bagian penting dari persiapan Irak setelah menyingkirkan Uni Emirat Arab di putaran kelima kualifikasi zona Asia. Hasil itu membawa Irak melaju ke final Path 2, menghadapi pemenang duel antara Bolivia dan Suriname.

Baca Juga:Pelatih Persib Bandung Harap Putros Ukir Sejarah Bersama Irak di Piala Dunia 2026

Putros sendiri masuk dalam daftar 26 pemain pilihan pelatih Graham Arnold yang dibawa ke Meksiko. Pemanggilan ini menjadi yang pertama bagi Putros pada 2026, setelah sempat absen membela timnas Irak di fase sebelumnya.

Terakhir kali, Putros memperkuat Irak pada putaran keempat kualifikasi zona Asia pada Oktober 2025. Kini, ia berpeluang kembali mencatatkan momen penting dalam kariernya dengan membantu negaranya mengamankan tempat di panggung sepak bola terbesar dunia.