De Zerbi Masuk Radar Tottenham untuk Selamatkan Musim yang Berantakan

JawaPos.com–Tottenham dikabarkan tengah bergerak cepat untuk mencari sosok baru di kursi pelatih setelah situasi klub semakin memburuk. Nama Roberto De Zerbi kini muncul sebagai kandidat terkuat untuk mengambil alih tim di Stadion Tottenham Hotspur.

Roberto De Zerbi, pelatih asal Italia berusia 46 tahun, itu disebut telah menerima proposal kontrak berdurasi lima tahun dari Tottenham Hotspur. Langkah ini muncul di tengah kondisi klub yang sedang terpuruk dan hanya terpaut satu poin dari zona degradasi Liga Premier.

Musim Tottenham Hotspur sejauh ini benar-benar jauh dari ekspektasi. Penunjukan Thomas Frank pada musim panas lalu gagal membawa perubahan positif, sementara Igor Tudor yang sempat ditunjuk sebagai pelatih sementara juga tidak mampu memperbaiki keadaan.

Tudor hanya mampu membawa Spurs meraih satu poin dari lima pertandingan sebelum akhirnya meninggalkan klub lewat kesepakatan bersama pada akhir pekan lalu. Melansir Four Four Two, kekalahan telak 3-0 dari Nottingham Forest sebelum jeda internasional Maret menjadi pukulan terbaru bagi Tottenham.

Setelah hasil itu, manajemen klub disebut langsung melakukan pendekatan kepada De Zerbi yang saat ini belum menangani tim mana pun. De Zerbi terakhir kali bekerja di Prancis bersama Marseille. Dia sempat membawa klub tersebut finis di posisi kedua Ligue 1 dan lolos ke Liga Champions musim lalu.

Namun, perjalanan De Zerbi di Marseille tidak berakhir manis. Dia disebut terlibat konflik terbuka dengan sejumlah pemain dan akhirnya meninggalkan klub di tengah musim 2025/26, tidak lama setelah tim tersingkir dari Liga Champions pada fase awal.

Sebelumnya, Sean Dyche juga sempat masuk dalam daftar kandidat pelatih baru Tottenham. Namun, kini De Zerbi disebut berada di posisi terdepan untuk mengambil alih tim, setidaknya hingga akhir musim.

Laporan dari Italia menyebut keputusan De Zerbi diperkirakan akan segera keluar. Jika menerima tawaran tersebut, dia akan menghadapi tantangan besar untuk menyelamatkan Tottenham dari ancaman turun kasta.