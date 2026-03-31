M Shofyan Dwi Kurniawan
31 Maret 2026, 19.08 WIB

Gary Lineker Sebut Spanyol dan Prancis Lebih Favorit Juara Piala Dunia 2026 daripada Inggris

Gary Lineker menilai Spanyol dan Prancis masih lebih difavoritkan dibanding Inggris untuk menjuarai Piala Dunia 2026. (ig @garylineker)

JawaPos.com–Harapan besar kembali mengiringi perjalanan Inggris menuju Piala Dunia 2026. Penunjukan Thomas Tuchel sebagai pelatih baru membuat optimisme meningkat, apalagi skuad Three Lions dipenuhi nama-nama besar seperti Harry Kane dan Declan Rice.

Namun, menurut Gary Lineker, Inggris masih belum pantas ditempatkan sebagai favorit utama untuk memenangkan turnamen di Amerika Utara tahun depan. Mantan striker legendaris itu justru menilai ada dua tim yang berada sedikit di atas Inggris dalam perburuan trofi.

Melansir YouTube The Rest is Football, Gary Lineker menyebut Spanyol dan Prancis sebagai dua kandidat terkuat untuk menjadi juara piala dunia 2026. Kedua negara itu memiliki kombinasi kualitas pemain, pengalaman, dan kesiapan taktis yang lebih matang dibanding Inggris.

Berbicara dalam podcast, Lineker mengakui bahwa Inggris memang masuk dalam jajaran tim unggulan. Akan tetapi, dia merasa Spanyol masih menjadi tim yang paling sulit dikalahkan.

Piala Dunia sudah sangat dekat. Saya tahu Spanyol sebenarnya adalah favorit, diikuti Inggris, Prancis, Argentina, dan Brasil. Saya pikir mereka adalah lima besar,” papar Gary Lineker.

”Prancis punya skuad yang hebat, kan? Mereka punya skuad yang luar biasa, tapi saya akan memilih Spanyol. Saya pikir mereka bisa mengulangi apa yang mereka lakukan sekitar satu dekade lalu dan memenangkan turnamen berturut-turut. Maksud saya, Spanyol punya beberapa pemain hebat,” lanjut dia.

”Saya rasa Spanyol adalah tim yang harus dikalahkan. Tentu saja, kita semua ingin Inggris menang. Portugal juga bisa menjadi kuda hitam yang cukup bagus. Mereka harus mengendalikan narasi seputar (Cristiano) Ronaldo dan mengatur menit bermainnya serta melihat apakah dia menerimanya. Itu akan penting bagi mereka. Tapi mereka memiliki beberapa pemain hebat,” imbuh Gary Lineker.

Menurut dia, Portugal juga cukup memiliki berpeluang. Selain itu, jangan kesampingkan Argentina dan bahkan Brasil.

”Tapi saya memilih Spanyol. Inggris jelas merupakan salah satu kandidat terdepan, tetapi menurut saya Spanyol harus menjadi favorit di atas kita, secara pribadi saya juga berpikir Prancis,” tutur Gary Lineker.

