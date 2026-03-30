Rizka Perdana Putra
31 Maret 2026, 00.12 WIB

Termasuk Trio Arsenal! Delapan Pemain Tinggalkan Kamp Inggris Jelang Uji Coba Lawan Jepang

Bukayo Saka (Instagram @bukayosaka87)

JawaPos.com – Delapan pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris jelang uji coba melawan Jepang di Stadion Wembley, London, pada Rabu (1/4) dini hari. Termasuk di antaranya trio Arsenal, yakni wide attacker Bukayo Saka dan Noni Madueke, serta gelandang bertahan Declan Rice.

Saka dan Rice sebelumnya bergabung dengan skuad pada Jumat (27/3). Namun, keduanya tidak tampil saat Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay di hari yang sama. Sejumlah laporan menyebut jika keduanya dipulangkan ke klub untuk menjalani pemeriksaan medis.

Sementara Madueke sempat tampil sebagai starter lawan Uruguay. Namun, wide attacker 24 tahun itu mengalami cedera dan digantikan Jarrod Bowen (West Ham United) pada menit ke-38.

”Tentu saja saya khawatir. Sangat sedih dan kecewa, semoga cederanya tidak serius.” kata tactician Inggris, Thomas Tuchel, tentang cedera Madueke seperti dikutip dari Football London.

Cedera tersebut bisa jadi kabar mengkhawatirkan bagi Arsenal yang tengah mengejar gelar Premier League pertamanya setelah 22 tahun. Sejumlah pemain The Gunners –sebutan Arsenal– lainnya seperti Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard dan Martin Odegaard juga disebut masih dalam perawatan.

Selain tiga pemain Arsenal, lima pemain lain yang keluar dari kamp adalah gelandang Adam Wharton (Crystal Palace), bek tengah John Stones (Manchester City), striker Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), bek serbabisa Fikayo Tomori (AC Milan), dan kiper Aaron Ramsdale (Newcastle United). 

Meski ditinggal delapan pemain, Tuchel tidak perlu mencari pengganti karena dia telah memanggil 35 pemain sebagai bagian dari evaluasi akhir skuad The Three Lions sebelum Piala Dunia 2026.

”Ini adalah kamp terakhir kami sebelum Piala Dunia. Jadi, kesempatan terakhir untuk tampil dan bersaing mendapatkan tempat,” beber Tuchel kepada The Athletic.

Editor: Hendra
Artikel Terkait
Proses Banding, Senegal Tetap Pamerkan Trofi Juara Piala Afrika Sebelum Laga Kontra Peru - Image
Sepak Bola Dunia

Proses Banding, Senegal Tetap Pamerkan Trofi Juara Piala Afrika Sebelum Laga Kontra Peru

31 Maret 2026, 00.02 WIB

Rotasi Terakhir Die Mannschaft Menuju Piala Dunia 2026, Jerman Hadapi Ghana di Stuttgart - Image
Sepak Bola Dunia

Rotasi Terakhir Die Mannschaft Menuju Piala Dunia 2026, Jerman Hadapi Ghana di Stuttgart

30 Maret 2026, 23.47 WIB

Arsenal Tahan Imbang Bayer Leverkusen, Noni Madueke Tak Sabar Jalani Leg Kedua di Emirates Stadium - Image
Sepak Bola Dunia

Arsenal Tahan Imbang Bayer Leverkusen, Noni Madueke Tak Sabar Jalani Leg Kedua di Emirates Stadium

12 Maret 2026, 19.11 WIB

Terpopuler

1

Tampil Dominan, Indonesia Kalah 0-1 dari Bulgaria di FIFA Series 2026

2

Arus Balik Lebaran 2026: Ratusan Ribu Kendaraan Serbu Jabodetabek di Hari Terakhir Libur Idulfitri

3

Jadwal Shalat Wilayah Bantul Selasa 31 Maret 2026

4

Alam Semesta seolah Merestui, 6 Tanggal Lahir Ini Punya Bakat dalam Menarik Kekayaan

5

Jadwal Shalat Wilayah Banyuwangi Selasa 31 Maret 2026

6

7 Kebiasaan Halus Ini Membuat Anda Sering Disalahpahami Orang Lain Menurut Psikologi, Apa Saja?

7

Anisa Pohan Melahirkan Anak Kedua, Laki-laki Bernama Arjuna Hanyokrokusumo Yudhoyono alias AHY Junior

8

Jadwal Shalat Wilayah Mojokerto Selasa 31 Maret 2026

9

Menantikan Anak Pertama, Taylor Lautner dan Istrinya Taylor Dome Tampak Romantis

10

Jadwal Shalat Wilayah Malang Selasa 31 Maret 2026

