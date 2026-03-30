Termasuk Trio Arsenal! Delapan Pemain Tinggalkan Kamp Inggris Jelang Uji Coba Lawan Jepang

JawaPos.com – Delapan pemain meninggalkan pemusatan latihan timnas Inggris jelang uji coba melawan Jepang di Stadion Wembley, London, pada Rabu (1/4) dini hari. Termasuk di antaranya trio Arsenal, yakni wide attacker Bukayo Saka dan Noni Madueke, serta gelandang bertahan Declan Rice.

Saka dan Rice sebelumnya bergabung dengan skuad pada Jumat (27/3). Namun, keduanya tidak tampil saat Inggris bermain imbang 1-1 melawan Uruguay di hari yang sama. Sejumlah laporan menyebut jika keduanya dipulangkan ke klub untuk menjalani pemeriksaan medis.

Sementara Madueke sempat tampil sebagai starter lawan Uruguay. Namun, wide attacker 24 tahun itu mengalami cedera dan digantikan Jarrod Bowen (West Ham United) pada menit ke-38.

”Tentu saja saya khawatir. Sangat sedih dan kecewa, semoga cederanya tidak serius.” kata tactician Inggris, Thomas Tuchel, tentang cedera Madueke seperti dikutip dari Football London.

Cedera tersebut bisa jadi kabar mengkhawatirkan bagi Arsenal yang tengah mengejar gelar Premier League pertamanya setelah 22 tahun. Sejumlah pemain The Gunners –sebutan Arsenal– lainnya seperti Mikel Merino, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel Magalhaes, Leandro Trossard dan Martin Odegaard juga disebut masih dalam perawatan.

Selain tiga pemain Arsenal, lima pemain lain yang keluar dari kamp adalah gelandang Adam Wharton (Crystal Palace), bek tengah John Stones (Manchester City), striker Dominic Calvert-Lewin (Leeds United), bek serbabisa Fikayo Tomori (AC Milan), dan kiper Aaron Ramsdale (Newcastle United).

Meski ditinggal delapan pemain, Tuchel tidak perlu mencari pengganti karena dia telah memanggil 35 pemain sebagai bagian dari evaluasi akhir skuad The Three Lions sebelum Piala Dunia 2026.