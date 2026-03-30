Proses Banding, Senegal Tetap Pamerkan Trofi Juara Piala Afrika Sebelum Laga Kontra Peru

JawaPos.com - Status Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025 memang telah dicabut. Kini, mereka masih mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Di tengah situasi itu, Lions de la Teranga –julukan Senegal- tetap merayakan gelar juara Piala Afrika yang diraih di Maroko pada 19 Januari lalu.

Perayaan itu dilakukan sebelum laga uji coba melawan Peru di Stade de France, Paris, kemarin (29/3). Kapten Kalidou Koulibaly memimpin rekan satu timnya melakukan lap of honour sambil membawa trofi. Aksi tersebut jadi simbol perlawanan Senegal terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan gelar kepada Maroko.