Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
31 Maret 2026, 00.02 WIB

Proses Banding, Senegal Tetap Pamerkan Trofi Juara Piala Afrika Sebelum Laga Kontra Peru

Para pemain Senegal memamerkan trofi juara Piala Afrika 2025 sebelum kickoff lawan Peru di Stade de France, Paris, Minggu (29/3). (Dok. Instagram/@fabriziorom) - Image

Para pemain Senegal memamerkan trofi juara Piala Afrika 2025 sebelum kickoff lawan Peru di Stade de France, Paris, Minggu (29/3). (Dok. Instagram/@fabriziorom)

JawaPos.com - Status Senegal sebagai juara Piala Afrika 2025 memang telah dicabut. Kini, mereka masih mengajukan banding ke Pengadilan Arbitrase Olahraga (CAS). Di tengah situasi itu, Lions de la Teranga –julukan Senegal- tetap merayakan gelar juara Piala Afrika yang diraih di Maroko pada 19 Januari lalu.

Perayaan itu dilakukan sebelum laga uji coba melawan Peru di Stade de France, Paris, kemarin (29/3). Kapten Kalidou Koulibaly memimpin rekan satu timnya melakukan lap of honour sambil membawa trofi. Aksi tersebut jadi simbol perlawanan Senegal terhadap keputusan Konfederasi Sepak Bola Afrika (CAF) yang memberikan gelar kepada Maroko. 

Meski menang 1-0 dalam laga final di Rabat, Senegal diputuskan kalah 0-3 karena melakukan aksi walk-off selama 14 menit. Pelatih Senegal, Pape Thiaw, menegaskan bahwa sikap timnya tidak berubah. ”Jelas dalam pikiran kami bahwa kompetisi dan trofi dimenangkan di lapangan. Kami sudah melakukannya, kami juara Afrika,” kata Thiaw seperti dikutip dari The Guardian.

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore