Rotasi Terakhir Die Mannschaft Menuju Piala Dunia 2026, Jerman Hadapi Ghana di Stuttgart

JawaPos.com – Uji coba melawan Ghana menjadi tahap akhir evaluasi Jerman sebelum penentuan skuad ke Piala Dunia 2026. Julian Nagelsmann, der trainer Die Mannschaft –julukan Jerman– pun membuka peluang rotasi dalam laga di MHPArena, Stuttgart, dini hari nanti (siaran langsung RCTI/Soccer Channel/Vision+ pukul 01.45 WIB).

Nagelsmann mengisyaratkan perubahan itu setelah Jerman menang 4-3 atas Swiss dalam uji coba sebelumnya di St. Jakob-Park, Basel, Jumat (27/3) waktu setempat. ”Kami akan melihat bagaimana kondisi pemain setelah pertandingan ini dan siapa yang benar-benar siap. Setelah itu, kami akan menentukan siapa yang bisa dimainkan,” tutur Nagelsmann seperti dikutip dari Kicker.

Persiapkan Undav

Indikasi rotasi muncul setelah Nagelsmann tidak menurunkan sejumlah pemain lawan Swiss. Salah satunya penyerang Deniz Undav. Striker yang bersama VfB Stuttgart musim ini telah menorehkan 18 gol dari 23 penampilan. Meski Undav sedang produktif, Nagelsmann memilih menurunkan Kai Havertz (Arsenal) sebelum digantikan Nick Woltemade (Newcastle United). Keduanya tidak mencetak gol dalam laga tersebut.

Havertz dan Woltemade juga dalam periode scoreless di klub

masing-masing.

”Sekarang saya harus memilih antara meningkatkan kepercayaan diri seorang striker top yang sedang dalam performa bagus (Undav, Red) atau mencadangkan striker top yang sedang tidak dalam performa bagus (Woltemade dan Havertz, Red),” tutur Nagelsmann.

Kesempatan Karl dan Nubel

Selain sejumlah nama-nama berpengalaman, Nagelsmann membuka peluang menurunkan pemain muda. Gelandang serang Bayern Munchen, Lennart Karl menjadi salah satu kandidat. Dia tampil impresif saat menjalani debut sebagai pemain pengganti melawan Swiss. Pemain 18 tahun itu ikut terlibat dalam proses gol gelandang serang Liverpool FC, Florian Wirtz.

”Saya melihatnya berlatih untuk kali pertama pekan ini. Dia pemain top. Sangat menyenangkan bermain dengannya,” kata Wirtz tentang Karl seperti dikutip dari Bavarian Football Works.

Sementara itu, Sky Deutschland melaporkan jika kiper Alexander Nubel juga berpeluang mendapat kesempatan tampil sejak menit awal. Meski begitu, di Piala Dunia, penjaga gawang Bayern yang tengah menjalani masa peminjaman di VfB Stuttgart itu tetap diproyeksikan sebagai pelapis Oliver Baumann (TSG 1899 Hoffenheim).

SKUAD JERMAN SAAT INI

Kiper: Oliver Baumann (TSG Hoffenheim), Alexander Nubel (VfB Stuttgart), Jonas Urbig (Bayern Munchen)

Belakang: Antonio Rudiger (Real Madrid), Waldemar Anton (Borussia Dortmund), Jonathan Tah (Bayern Munchen), Nico Schlotterbeck (Borussia Dortmund), Nathaniel Brown (Eintracht Frankfurt), David Raum (RB Leipzig), Josha Vagnoman (VfB Stuttgart), Malick Thiaw (Newcastle United)

Tengah: Pascal Gross (Brighton & Hove Albion), Joshua Kimmich (Bayern Munchen), Leon Goretzka (Bayern Munchen), Kevin Schade (Brentford FC), Chris Fuhrich (VfB Stuttgart), Angelo Stiller (VfB Stuttgart), Florian Wirtz (Liverpool FC), Leroy Sane (Galatasaray), Serge Gnabry (Bayern Munchen), Anton Stach (Leeds United), Lennart Karl (Bayern Munchen)

Depan: Nick Woltemade (Newcastle United), Kai Havertz (Arsenal), Deniz Undav (VfB Stuttgart)