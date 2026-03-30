Tekel Keras Miliano Jonathans, Hristiyan Petrov Minta Maaf kepada Suporter Indonesia

JawaPos.com - Bek tim nasional Bulgaria, Hristiyan Petrov, menyampaikan permintaan maaf atas insiden tekel keras yang membuat Miliano Jonathans mengalami cedera parah. Akibat kejadian tersebut, Jonathans absen membela timnas Indonesia pada ajang FIFA Series 2026.

Insiden itu terjadi saat Jonathans memperkuat klubnya, Excelsior Rotterdam, di ajang Eredivisie, tepatnya pada 8 Maret lalu. Tekel dari Petrov berujung cedera serius pada lutut. Hasil pemeriksaan kemudian menunjukkan Jonathans mengalami cedera ACL dan diperkirakan harus menepi hingga delapan bulan.

Petrov mengaku langsung menghubungi Jonathans setelah kejadian. Ia merasa bersalah dan tidak memiliki niat untuk mencederai pemain lawan.

“Saya merasa tidak enak. Setelah kejadian itu, saya langsung mengirim pesan kepadanya karena saya merasa sangat bersalah,” ujarnya.

Menurut Petrov, benturan keras merupakan bagian dari sepak bola. Namun, ia tetap menyesali akibat yang ditimbulkan dari tekel tersebut. “Ini bagian dari sepak bola. Saya tentu tidak ingin mencederainya. Jadi, saya sudah meminta maaf,” imbuhnya.

Pemain SC Heerenveen itu juga mengaku menerima banyak pesan dari suporter Indonesia setelah insiden tersebut. Meski demikian, ia menilai reaksi tersebut sebagai hal yang wajar mengingat besarnya antusiasme publik Tanah Air terhadap sepak bola.

“Sangat banyak pesan yang saya terima. Namun, saya pikir itu normal karena kalian sangat mencintai sepak bola dan sangat bersemangat,” katanya.

Petrov kembali menegaskan penyesalannya. Ia juga menyampaikan permintaan maaf secara terbuka, tidak hanya kepada Jonathans, tetapi juga kepada para penggemar sepak bola Indonesia.