M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 00.58 WIB

8 Negara dengan Populasi Terbesar yang Belum Pernah Lolos ke Piala Dunia, Ada Indonesia

Ilustrasi Piala Dunia 2026. (Istimewa)

JawaPos.com - Piala Dunia adalah panggung terbesar sepak bola. Tapi uniknya, beberapa negara dengan jumlah penduduk sangat besar justru belum pernah merasakan tampil di putaran final turnamen tersebut.

Alasannya macam-macam. Ada yang karena sepak bola bukan olahraga utama, ada yang terkendala infrastruktur, dan ada juga yang federasinya sering bermasalah. Jadi, meski punya jutaan calon pemain, lolos ke Piala Dunia tetap bukan perkara gampang.

Melansir Give Me Sport, berikut delapan negara terbesar yang belum pernah lolos ke Piala Dunia sebagai negara merdeka:

1. Thailand

Dengan populasi sekitar 71 juta jiwa, Thailand sebenarnya termasuk kekuatan besar di Asia Tenggara. Mereka sudah tujuh kali juara ASEAN, tapi belum pernah lolos ke Piala Dunia.

Prestasi terbaik mereka adalah mencapai putaran akhir kualifikasi pada 2002 dan 2018. Thailand juga pernah mencapai ranking FIFA tertinggi di posisi 43 pada 1998.

2. Vietnam

Vietnam tampil cukup menjanjikan dalam kualifikasi Piala Dunia 2022 dengan berhasil mencapai putaran ketiga zona Asia. Meski akhirnya finis di dasar klasemen grup, pencapaian itu menjadi yang terbaik sepanjang sejarah mereka. Negara ini memiliki populasi lebih dari 100 juta jiwa.

3. Filipina

Sepak bola memang mulai berkembang di Filipina, tetapi bola basket dan tinju masih jauh lebih populer. Dengan populasi sekitar 117 juta jiwa, Filipina belum pernah benar-benar dekat dengan tiket ke Piala Dunia. Tim nasional mereka dikenal dengan julukan Azkals, yang berasal dari kata “askal” atau anjing jalanan.

4. Ethiopia

Ethiopia hampir mencetak sejarah pada kualifikasi Piala Dunia 2014 sebelum kalah dari Nigeria di babak play-off Afrika. Negara dengan lebih dari 130 juta penduduk ini memang belum punya tradisi sepak bola sebesar negara Afrika lain, meski pernah juara Piala Afrika pada 1962.

5. Bangladesh

Bangladesh adalah negara terpadat kedelapan di dunia dengan populasi lebih dari 170 juta jiwa. Namun, olahraga yang paling mendominasi di sana adalah kriket. Meski sepak bola punya basis penggemar besar, Bangladesh belum pernah tampil di Piala Dunia.

6. Pakistan

Pakistan memiliki populasi sekitar 250 juta jiwa, tetapi sepak bola belum berkembang maksimal karena masalah infrastruktur dan konflik internal federasi. Kriket tetap menjadi olahraga nomor satu di negara ini. Pakistan bahkan belum pernah benar-benar dekat dengan putaran final Piala Dunia.

7. Indonesia

Indonesia memang pernah tampil di Piala Dunia 1938, tetapi saat itu masih bernama Hindia Belanda. Setelah merdeka, Timnas Indonesia belum pernah berhasil lolos ke putaran final Piala Dunia sebagai negara independen.

Artikel Terkait
Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Bojan Hodak Dukung Frans Putros Membela Irak dalam Perburuan Tiket Piala Dunia 2026

01 April 2026, 00.02 WIB

Gagal ke Piala Dunia 2026, Wales dan Irlandia Utara Dipaksa Main Laga Tak Penting - Image
Sepak Bola Dunia

Gagal ke Piala Dunia 2026, Wales dan Irlandia Utara Dipaksa Main Laga Tak Penting

31 Maret 2026, 23.53 WIB

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya - Image
Sepak Bola Dunia

Skotlandia Resmi Pilih Charlotte untuk Base Camp Piala Dunia 2026, Ini Alasannya

31 Maret 2026, 23.07 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

