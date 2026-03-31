Kosovo Tinggal Selangkah ke Piala Dunia, Siap Ukir Sejarah Saat Hadapi Turki

JawaPos.com - Kosovo berada di ambang sejarah besar dalam perjalanan sepak bolanya. Tim nasional yang relatif muda itu kini hanya membutuhkan satu kemenangan lagi untuk memastikan tempat di putaran final Piala Dunia FIFA 2026.

Laga penentuan akan berlangsung saat Kosovo menghadapi Tim nasional sepak bola Turki dalam partai play-off.

Bermain di Stadion Fadil Vokrri, Pristina, Kosovo dipastikan mendapat dukungan penuh dari publik sendiri.

Antusiasme suporter begitu tinggi. Kapasitas stadion yang hanya sekitar 13 ribu penonton diprediksi tak akan mampu menampung besarnya minat masyarakat.

Atmosfer pertandingan diyakini akan menjadi salah satu faktor penting bagi tuan rumah.

Pelatih Kosovo, Franco Foda, menegaskan timnya harus tetap tenang meski sedang diliputi euforia. Ia tak ingin para pemain kehilangan fokus di momen krusial ini.

Kosovo melaju ke final play-off setelah meraih kemenangan dramatis 4-3 atas Tim nasional sepak bola Slovakia. Hasil tersebut memperpanjang tren positif mereka dalam beberapa laga terakhir.

Meski secara peringkat masih berada di bawah Turki, Kosovo menunjukkan perkembangan pesat. Tim ini mampu bangkit setelah sempat kalah telak dari Tim nasional sepak bola Swiss di awal kualifikasi.

Sejak saat itu, performa Kosovo meningkat signifikan. Mereka sukses meraih kemenangan penting, termasuk saat menghadapi Tim nasional sepak bola Swedia dan hasil positif melawan Tim nasional sepak bola Slovenia.