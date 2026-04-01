Latu Ratri Mubyarsah
01 April 2026, 12.59 WIB

Atletik Indonesia Unjuk Gigi di Asia: Dominasi Lompat Galah di Taiwan dan Perjuangan Jalan Cepat di Jepang

Atletik Indonesia torehkan prestasi gemilang di kancah internasional sepanjang Maret 2026. (Istimewa)

JawaPos.com–Atlet-atlet atletik Indonesia sukses menorehkan prestasi gemilang di kancah internasional sepanjang Maret 2026. Dalam rangkaian kejuaraan bergengsi di Taiwan dan Jepang, tim atletik Merah Putih tampil dominan dengan menyapu bersih podium juara di nomor lompat galah putri serta berhasil menembus jajaran enam besar Asia pada nomor jalan cepat.

Dominasi Diva Renatta Jayadi di Taiwan

Atlet lompat galah andalan Indonesia Diva Renatta Jayadi mencatatkan hasil sempurna dalam tur kompetisi di Taiwan. Diva sukses menyapu bersih posisi pertama di dua kejuaraan internasional sekaligus.

Pada ajang 2026 Taiwan International Indoor Pole Vault Meet (22/3), Diva menempati peringkat pertama dengan lompatan setinggi 4,20 meter. Diva kembali menunjukkan konsistensinya pada ajang 2026 Nantou International Pole Vault Invitational Meet di Sun Moon Lake (25/3).

Membukukan lompatan 4,20 meter, Diva kembali menempati di posisi teratas. Pencapaian ini menjadi modal krusial bagi Diva untuk menjaga stabilitas performa di level internasional.

Ujian Ketahanan di Ishikawa, Jepang

Sebelumnya, Tim Jalan Cepat Indonesia juga telah menuntaskan ajang Asian Half Marathon Race Walking Championships & NOMI 2026 di Ishikawa, Jepang (15/3). Berlaga di salah satu rute race walking paling kompetitif di Asia, tiga atlet nasional menunjukkan daya juang tinggi di tengah persaingan elite.

Di nomor Women Marathon Race Walking, Violine Intan Puspita sukses menembus peringkat ke-6 dengan catatan waktu 3:52:39. Hasil serupa juga diraih Halida Ulfah yang menempati peringkat ke-6 pada nomor Women Half Marathon Race Walking dengan waktu 1:54:37.

Sementara itu, di sektor putra, atlet senior Hendro menuntaskan nomor Men Marathon Race Walking di peringkat ke-14 dengan waktu 3:28:53.

Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia (PB PASI) Luhut Binsar Pandjaitan menyampaikan apresiasi tinggi atas konsistensi prestasi yang ditunjukkan para atlet.

”Rentetan hasil positif yang ditunjukkan para atlet kita di berbagai ajang Asia bulan ini membuktikan pembinaan kita sudah berada di jalur yang tepat. Hasil dari pertandingan-pertandingan ini akan menjadi bahan evaluasi untuk mematangkan persiapan menuju agenda lain ke depan,” tegas Luhut.

