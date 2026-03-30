Nobar Japanese Grand Prix 2026, Temani Komunitas Menikmati Perjalanan Seru Formula 1 di Nobal

JawaPos.com–PT ExxonMobil Lubricants Indonesia (PT EMLI) menghadirkan pengalaman menarik bagi komunitas otomotif melalui acara Nonton Bareng Japanese Grand Prix 2026 di Kemang Cage Cafe. Melalui pengalaman ini, Mobil™ ingin menegaskan bahwa setiap perjalanan, baik di lintasan balap maupun dalam kebersamaan dengan komunitas, memiliki makna.

Acara ini menjadi bentuk apresiasi Mobil™ kepada para penggemar motorsport, komunitas otomotif khususnya para fans dari Tim Oracle Red Bull Racing, bengkel, serta distributor rekanan. Japanese GP dikenal sebagai salah satu seri paling ikonik di kalender Formula 1, menghadirkan tantangan teknis dan intensitas kompetitif tinggi.

Market Development General Manager PT EMLI Rommy Averdy Saat mengatakan, melalui acara ini Mobil™ kembali menunjukkan dukungan kepada Tim Oracle Red Bull Racing Max Verstappen. Selama bertahun‑tahun telah menjadi simbol performa, inovasi, dan konsistensi di lintasan. Nilai-nilai tersebut sejalan dengan keunggulan Mobil 1™, pelumas yang dirancang dengan teknologi mutakhir untuk memberikan perlindungan optimal, efisiensi tinggi, serta menjaga performa mesin tetap prima dan andal.

Menurut dia, acara nonton bareng ini tidak hanya menjadi wadah untuk menikmati balapan, tetapi juga bagian dari perjalanan Mobil™ bersama para mitra, komunitas, dan penggemar motorsport. Pihaknya percaya bahwa setiap perjalanan berarti dan hal itu tercermin dalam komitmen menghadirkan inovasi yang konsisten.

”Melalui dukungan kepada Tim Oracle Red Bull Racing dan teknologi Mobil 1™, kami menghadirkan performa tinggi sekaligus perlindungan yang membantu menjaga mesin tetap prima sepanjang perjalanan,”ujar Rommy Averdy Saat.

Dia menyatakan, kolaborasi dengan komunitas otomotif menjadi salah satu kunci penting dalam menghadirkan pengalaman otentik. Melalui acara ini, para peserta dapat merasakan keseruan balapan bersama sesama penggemar, mengikuti sesi diskusi seputar performa tim dan teknologi pelumas.

Momen-momen seperti ini menegaskan bahwa setiap perjalanan bersama komunitas memiliki makna dalam mendukung pertumbuhan ekosistem motorsport di Indonesia.

”Sebagai seseorang yang sudah mengikuti Formula 1 sejak awal tahun 90-an, saya melihat bagaimana antusiasme masyarakat Indonesia tumbuh luar biasa dari waktu ke waktu. Apa yang dulu berawal dari kecintaan pribadi terhadap balap, kini telah menjadi perjalanan panjang yang membentuk budaya dan kebersamaan para penggemar,” ujar Agung selaku Event Nobal F1 dan founder Indonesia Formula One Society, F1 community pertama di Indonesia sejak 1999.