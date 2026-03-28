Ferrari Keteteran! Latihan Bebas Kedua F1 Jepang Malah Disalip McLaren

JawaPos.com – Dua seri awal Formula 1 di Melbourne dan Shanghai menghadirkan kesan bahwa Ferrari berada di level yang hampir sama dengan Mercedes. Namun, hasil latihan bebas kedua (FP2) di Sirkuit Suzuka, Jepang, kemarin (27/3) menunjukkan gambaran berbeda. Ferrari tampak masih berada di bawah Mercedes, dan bahkan McLaren.

Oscar Piastri (McLaren) mencatat waktu tercepat 1 menit 30,133 detik, diikuti duo Mercedes, Kimi Antonelli dan George Russell di posisi tiga besar. Sementara dua pembalap Ferrari, Charles Leclerc dan Lewis Hamilton, hanya berada di posisi kelima dan keenam. Keduanya terpaut dengan selisih lebih dari tujuh persepuluh detik dari Piastri.

Gap tersebut sejalan dengan pernyataan Leclerc. Dalam konferensi pers Kamis (26/3), dia menilai Ferrari belum benar-benar mendekati Mercedes.

”Kami ingin memenangkan balapan, tapi saat ini tampaknya sangat sulit karena Mercedes berada di level yang sangat tinggi,” kata Leclerc seperti dikutip dari Motorsport. “Saya tidak merasa jaraknya sedekat yang orang kira,” imbuhnya.

Jika melihat dua balapan awal, Ferrari biasanya cenderung lebih kompetitif saat balapan utama ketimbang ketika kualifikasi atau latihan. Tim asal Maranello itu beberapa kali mampu memimpin balapan di awal. Hanya, keunggulan itu tidak mampu bertahan hingga akhir.

”Kesempatan kami adalah mengganggu mereka di lap-lap awal, tapi begitu mereka mendapat clean air, mereka menunjukkan kecepatan aslinya,” beber Leclerc.

Sementara itu, di luar tiga tim terdepan, Red Bull Racing masih belum menunjukkan perbaikan. Max Verstappen hanya menempati posisi ke-10, dengan selisih hampir 1,4 detik dari Piastri. Max menyoroti masalah keseimbangan dan grip di mobil RB22.

”Kami mencoba dua set-up yang berlawanan dan keduanya tidak bagus,” tutur Verstappen. ”Kami hanya berpindah dari satu titik ekstrim ke titik ekstrem lainnya, dan itu membuang banyak waktu,” keluh juara dunia empat kali tersebut.