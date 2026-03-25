Rizka Perdana Putra
26 Maret 2026, 01.58 WIB

Jack Crawford Gantikan Fernando Alonso, Pembalap Ketiga Aston Martin Siap Buktikan Diri di F1 Jepang

Aksi Fernando Alonso. (Antara)

JawaPos.com - Pembalap ketiga Aston Martin Jack Crawford akan menggantikan posisi Fernando Alonso pada sesi latihan bebas 1 (FP 1) Formula 1 Grand Prix Jepang. Crawford akan mengambil alih kemudi AMR26 sebagai bentuk pengembangan yang dilakukan oleh Aston Martin di Sirkuit Suzuka, Jepang pada akhir pekan nanti.

"Saya sangat antusias berada di balik kemudi dan mengemudi kembali untuk tim di Suzuka. Ini sirkuit bersejarah namun menuntut, dan saya tidak sabar untuk menerapkan apa yang saya pelajari di simulator untuk kondisi jejak yang sebenarnya," kata Jack Crawford dikutip dari Formula 1.

Kepala Tim Aston Martin Mike Krack berharap kesempatan ini bisa menjadi program pengembangan berkelanjutan mengingat Crawford adalah pembalap potensial.

"Dia telah bekerja keras, terutama di simulator di Silverstone, dan sesi ini akan memungkinkan dia untuk terus membangun pengalaman trek yang berharga," ungkap Krack.

Crawford telah bergabung dengan Aston Martin sejak pindah dari Red Bull pada 2024. Pembalap Amerika Serikat berusia 20 tahun ini finis sebagai runner up di Formula 2 tahun lalu.  

