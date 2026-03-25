MotoGP: Kualitas Aspal Sirkuit Ayrton Senna Dikeluhkan, Jari Alex Rins Terkena Serpihan Aspal

JawaPos.com - Kualitas aspal trek Sirkuit Ayrton Senna, Goiania pada balapan Minggu lalu dikeluhkan sejumlah pembalap.

Termasuk Alex Rins. Pembalap Yamaha itu mengaku, kalau ada serpihan aspal yang mengenai jarinya. ‘’Saya tidak menyadari kerusakan yang jelas pada permukaan lintasan MotoGP Brasil sampai jari saya terkena serpihan aspal,’’ kata Alex seperti dikutip Crash

"Ya, saya tidak melihat ada bagian aspal yang hilang di lintasan, tetapi memang benar, satu bagian aspal mengenai jari saya,’’ ujarnya.

Karena lintasan yang dinilai tak ideal, jumlah lap balapan Minggu lalu dikurangi dari 31 menjadi 23 lap beberapa menit sebelum start. Pihak penyelenggara menilai ada degradasi lintasan.

Keputusan itu menguntungkan Alex Rins, yang tetap mempertahankan ban belakang lunak hingga akhir balapan.