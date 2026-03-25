Rizka Perdana Putra
26 Maret 2026, 02.13 WIB

BYD Intip Peluang Masuk F1! Antara Akuisisi atau Jadi Tim Ke-12, Pabrikan Tiongkok Wajib Siapkan Dana Besar

Foto drone sirkuit segala medan (all-terrain circuit) di kota Zhengzhou, Tiongkok, Rabu (14/1/2026). (Hendra Eka/JawaPos.com)

JawaPos.com – Pabrikan otomotif asal Tiongkok, BYD, tengah menjajaki kemungkinan masuk ke Formula 1 (F1). Ketertarikan itu menguat setelah sejumlah perwakilan perusahaan, termasuk wakil presiden Stella Li, terlihat hadir di beberapa seri balapan dalam beberapa bulan terakhir.

Menurut laporan Bloomberg, BYD memang mempertimbangkan ajang motorsport sebagai sarana promosi. Namun, belum jelas apakah BYD akan memasuki F1 sebagai tim ke-12 atau mengakuisisi tim yang sudah ada.

Perlu diketahui, masuk grid F1 butuh investasi sangat besar. Cadillac, tim terbaru di F1 saat ini, harus membayar biaya antidilusi sebesar USD 450 juta (sekitar Rp 7,6 triliun) kepada tim-tim yang sudah ada.

Total, tim harus mengeluarkan dana hingga USD 1 miliar (sekitar Rp 16,9 triliun) untuk membangun tim. Itu belum termasuk anggaran operasional tahunan.

Meski begitu, masih ada opsi lebih efisien yang bisa diambil BYD tanpa membangun tim dari nol. Di antaranya lewat kemitraan teknis seperti yang dilakukan Toyota dengan Haas F1 Team atau model sponsorship seperti yang dilakukan Alfa Romeo bersama Sauber sejak 2018. 

Seperti dilaporkan Motorsport, pendekatan sponsorship, terutama title sponsorship, menjadi opsi paling realistis bagi BYD. Skema ini memungkinkan perusahaan mendapatkan eksposur global tanpa harus menanggung biaya penuh membangun atau mengakuisisi tim.

Sekalipun terlihat lebih sederhana, biaya yang dikeluarkan tetap signifikan. Nilai komersial F1 yang terus meningkat membuat calon sponsor utama harus menyiapkan dana lebih dari USD 50 juta (Rp 849 miliar) per musim, bahkan hanya sekadar jadi tim papan tengah.

TIM F1 DAN PEMBALAPNYA SAAT INI

Mercedes → George Russell & Kimi Antonelli  
Ferrari → Charles Leclerc & Lewis Hamilton  
McLaren → Lando Norris & Oscar Piastri  
Red Bull Racing → Max Verstappen & Isack Hadjar  
Aston Martin → Fernando Alonso & Lance Stroll  
Alpine → Pierre Gasly & Franco Colapinto  
Williams → Carlos Sainz & Alexander Albon  
Racing Bulls → Liam Lawson & Arvid Lindblad  
Haas F1 Team → Esteban Ocon & Oliver Bearman  
Audi → Nico Hulkenberg & Gabriel Bortoleto  
Cadillac → Sergio Perez & Valtteri Bottas

