Gloria Emanuelle Widjaja Resmi Berpisah dengan Terry Hee, Rehan Naufal Kembali Isi Ganda Campuran Indonesia

JawaPos.com – Pebulu tangkis ganda campuran Gloria Emanuelle Widjaja tidak lagi berpasangan dengan Terry Hee Yong Kai asal Singapura. Setelah menjalani empat turnamen BWF World Tour 2026, keduanya sepakat mengakhiri kemitraan. Keputusan itu tak lepas dari kembalinya Rehan Naufal Kusharjanto, partner lama Gloria, yang telah pulih dari cedera lutut kiri.

Rehan sebelumnya harus menepi cukup lama atau sejak Macau Open 2025. Saat ini, pasangan Rehan/Gloria menempati peringkat 30 dunia dan tetap memiliki peluang tampil di turnamen level Super 1000.

”Ya, saya akan kembali berpasangan dengan Rehan di PB Djarum. Rasanya campur aduk. Apalagi, nanti harus berhadapan dengan Terry di sisi lapangan berbeda,” ujar Gloria seperti dikutip dari Djarum Badminton.

Gloria tak menampik bahwa kebersamaannya dengan Terry memberikan warna tersendiri dalam kariernya. Empat turnamen yang dilalui disebutnya sebagai pengalaman berharga.

Salah satu momen paling berkesan bagi Gloria adalah saat tampil di Indonesia Masters. Dukungan publik tuan rumah menjadi energi tambahan. Apalagi, mereka tampil sebagai pasangan lintas negara yang unik.

”Sungguh luar biasa bisa bermain bersama mewakili negara berbeda, tetapi mendapat dukungan yang sama besar,” tutur Gloria.