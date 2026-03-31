M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.07 WIB

Rio Ferdinand Ungkap Starting Line-up Impiannya untuk Timnas Inggris

Rio Ferdinand. (Istimewa)

JawaPos.com - Rio Ferdinand memicu perdebatan di kalangan fans Inggris setelah mengungkap susunan pemain idealnya untuk Piala Dunia 2026.

Melansir Give Me Sport, mantan bek Manchester United itu memilih kombinasi pemain muda dan berpengalaman untuk starting XI Three Lions. Namun, keputusan memasukkan Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo langsung menjadi topik panas di media sosial.

Di posisi penjaga gawang, Ferdinand tetap mempercayakan tempat utama kepada Jordan Pickford. Kiper Everton itu memang sudah menjadi pilihan nomor satu Inggris dalam beberapa turnamen besar terakhir.

Untuk lini belakang, Ferdinand memilih Reece James dan Nico O'Reilly sebagai bek sayap. Sementara di jantung pertahanan, ia memasang Ezri Konsa dan Marc Guehi.

Keputusan itu berarti Harry Maguire dan John Stones tidak masuk dalam tim utamanya.

Pilihan Ferdinand di lini tengah justru yang paling banyak menuai perdebatan. Ia memilih Declan Rice, Kobbie Mainoo, dan Jude Bellingham sebagai trio gelandang utama.

Menurut Ferdinand, Mainoo pantas mendapat tempat karena sudah menunjukkan kualitasnya di level internasional, terutama saat Euro sebelumnya.

“Kobbie Mainoo, saya ingin mendikte jalannya pertandingan. Dan alasan mengapa saya memainkannya adalah pengalamannya di Kejuaraan Eropa dan apa yang telah ia lakukan di turnamen itu, yang membuat saya yakin ia tidak akan terpengaruh, ia tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di level tersebut.”

“Dia pernah melakukannya sebelumnya, dia adalah salah satu pemain terbaik kami di sana, dan dia adalah salah satu orang yang mengendalikan jalannya pertandingan.”

Namun, tidak semua orang setuju.

Banyak fans merasa Mainoo belum cukup konsisten untuk mendapat tempat di starting XI Piala Dunia. Beberapa bahkan menilai gelandang Manchester United itu belum tentu layak masuk skuad utama.

Salah satu penggemar menulis:

Artikel Terkait
David Beckham Dukung Trent Alexander-Arnold: Pintu Timnas Inggris Belum Tertutup! - Image
Sepak Bola Dunia

David Beckham Dukung Trent Alexander-Arnold: Pintu Timnas Inggris Belum Tertutup!

31 Maret 2026, 16.29 WIB

Peluang Harry Maguire ke Piala Dunia 2026 Terancam, Tuchel Beberkan Urutan Prioritas Bek Timnas Inggris - Image
Sepak Bola Dunia

Peluang Harry Maguire ke Piala Dunia 2026 Terancam, Tuchel Beberkan Urutan Prioritas Bek Timnas Inggris

29 Maret 2026, 19.47 WIB

Dicemooh di Wembley, Jordan Henderson Tegaskan Pemain Timnas Inggris Kompak Beri Dukungan Ben White - Image
Sepak Bola Dunia

Dicemooh di Wembley, Jordan Henderson Tegaskan Pemain Timnas Inggris Kompak Beri Dukungan Ben White

29 Maret 2026, 19.31 WIB

Terpopuler

1

4 Zodiak yang Tidak Pernah Bisa Santai Saat Liburan. Selalu Ada yang Mengganjal di Pikiran

2

Bikin Gemas! Jaemin NCT Kirim Truk Makanan untuk Namgoong Min, Bukti Kedekatan Mereka

3

Bak Ketiban Durian Runtuh, 3 Zodiak Ini Bakal jadi Kaya Raya pada April 2026

4

4 Zodiak yang Perlu Waktu Lama untuk Menikah,Membangun Keluarga Bukanlah Prioritas Utama di Kehidupan Mereka Sekarang

5

Ramalan Keuangan dan Karier Zodiak Besok Kamis 2 April 2026: Libra, Scorpio, Sagitarius, Capricorn, Aquarius dan Pisces

6

Marc Cucurella Meledak! Tuduh Wasit Paul Tierney Tak Hormati Chelsea dalam Insiden Huddle Kontroversial

7

Chelsea Kunci Cole Palmer! Harga Selangit Bikin Manchester United Gigit Jari

8

5 Kebiasaan Dalam Hubungan Percintaan yang Sering Dianggap Wajar namun Sebenarnya Sangat Toxic

9

Sinyal Perpisahan Pep Guardiola Menguat! Manchester City Siapkan Era Baru Bersama Enzo Maresca

10

Dari Arne Slot ke Xabi Alonso? Liverpool Susun Revolusi Skuad, Bidik Maxence Lacroix dan Formasi 3 Bek

