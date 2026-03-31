Rio Ferdinand Ungkap Starting Line-up Impiannya untuk Timnas Inggris

JawaPos.com - Rio Ferdinand memicu perdebatan di kalangan fans Inggris setelah mengungkap susunan pemain idealnya untuk Piala Dunia 2026.

Melansir Give Me Sport, mantan bek Manchester United itu memilih kombinasi pemain muda dan berpengalaman untuk starting XI Three Lions. Namun, keputusan memasukkan Marcus Rashford dan Kobbie Mainoo langsung menjadi topik panas di media sosial.

Di posisi penjaga gawang, Ferdinand tetap mempercayakan tempat utama kepada Jordan Pickford. Kiper Everton itu memang sudah menjadi pilihan nomor satu Inggris dalam beberapa turnamen besar terakhir.

Untuk lini belakang, Ferdinand memilih Reece James dan Nico O'Reilly sebagai bek sayap. Sementara di jantung pertahanan, ia memasang Ezri Konsa dan Marc Guehi.

Keputusan itu berarti Harry Maguire dan John Stones tidak masuk dalam tim utamanya.

Pilihan Ferdinand di lini tengah justru yang paling banyak menuai perdebatan. Ia memilih Declan Rice, Kobbie Mainoo, dan Jude Bellingham sebagai trio gelandang utama.

Menurut Ferdinand, Mainoo pantas mendapat tempat karena sudah menunjukkan kualitasnya di level internasional, terutama saat Euro sebelumnya.

“Kobbie Mainoo, saya ingin mendikte jalannya pertandingan. Dan alasan mengapa saya memainkannya adalah pengalamannya di Kejuaraan Eropa dan apa yang telah ia lakukan di turnamen itu, yang membuat saya yakin ia tidak akan terpengaruh, ia tahu apa yang dibutuhkan untuk bermain di level tersebut.”

“Dia pernah melakukannya sebelumnya, dia adalah salah satu pemain terbaik kami di sana, dan dia adalah salah satu orang yang mengendalikan jalannya pertandingan.”

Namun, tidak semua orang setuju.

Banyak fans merasa Mainoo belum cukup konsisten untuk mendapat tempat di starting XI Piala Dunia. Beberapa bahkan menilai gelandang Manchester United itu belum tentu layak masuk skuad utama.