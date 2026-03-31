Pengamanan Mudik 2026 Sukses, DPR RI Minta Polri Terus Kurangi Angka Kecelakaan Lalu Lintas

JawaPos.com - Anggota Komisi III DPR RI, Soedeson Tandra, mengapresiasi Kapolri dan Kakorlantas Polri beserta seluruh jajaran atas keberhasilan pengamanan arus mudik dan arus balik Lebaran 2026 yang dinilai berjalan lancar dan terkendali.

“Pertama, tentu kami memberikan apresiasi dan penghargaan setinggi-tingginya kepada Kapolri dan Kakorlantas yang telah bekerja keras sehingga mampu menurunkan angka kecelakaan,” kata Tandra kepada wartawan, Senin (30/3).

Tandra berharap capaian positif tersebut dapat dipertahankan bahkan ditingkatkan pada pelaksanaan pengamanan mudik di tahun-tahun mendatang. Ia juga memberikan apresiasi kepada para Kapolda di wilayah jalur utama arus mudik dan balik Lebaran.

“Prestasi ini kami harapkan dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan, sehingga setiap tahun angka kecelakaan semakin menurun. Kami juga memberikan penghargaan kepada para Kapolda di seluruh Pulau Jawa,” ucapnya.

Secara khusus, ia menyampaikan apresiasi kepada jajaran Polda yang dinilai telah bekerja keras, antara lain Polda Jawa Timur, Polda Banten, Polda Jawa Tengah, Polda DIY, dan Polda Bali.

“Kami memberikan penghargaan kepada rekan-rekan Polri, seperti Kapolda Jatim, Kapolda Banten, Kapolda Jawa Tengah, dan Kapolda DIY, yang telah bekerja keras,” tegasnya.

Selain apresiasi, Tandra juga menyoroti antrean kendaraan yang sempat terjadi di Pelabuhan Gilimanuk. Menurutnya, hal tersebut perlu menjadi perhatian bersama melalui koordinasi lintas sektoral agar dapat diantisipasi pada masa mudik berikutnya.

“Ke depan, diperlukan koordinasi lintas sektoral yang lebih baik agar antrean panjang seperti di Gilimanuk tidak terulang. Tahun ini antrean terjadi karena bertepatan dengan Hari Raya Nyepi dan Lebaran,” jelasnya.