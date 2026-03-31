Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner Optimistis dengan Performa Timnas Indonesia Meski Tumbang dari Bulgaria

JawaPos.com - Nathan Tjoe-A-On dan Justin Hubner optimistis dengan performa Timnas Indonesia meski kalah dari Bulgaria di final FIFA Series 2026. Laga yang berakhir dengan skor 0-1 tersebut dimainkan di Gelora Bung Karno, Senin (29/3).

Di sosial media, Nathan Tjoe-A-On menuliskan bahwa Timnas Indonesia sedang berusaha untuk mencapai performa terbaiknya. "FIFA Series 2026. We're improving," tulis caption bek berusia 24 tahun tersebut.

Sementara Justin Hubner juga merasa optimistis dengan performa Timnas Indonesia yang bakal mendatangkan banyak pencapaian. Dia juga berterima kasih kepada para suporter yang mendukung Timnas Indonesia saat menjalani FIFA Series 2026.

"Terima kasih Indonesia atas dukungan yang luar biasa, ini baru permulaan, masih banyak lagi yang akan datang," tulis Justin Hubner di postingan kanal Instagramnya.

John Herdman memainkan Justin Hubner dan Nathan Tjoe-A-On sebagai starter pada laga melawan Bulgaria. Di laga sebelumnya melawan Saint Kitts and Nevis, mereka sama-sama tidak menjadi starter.

Nathan Tjoe-A-On sudah lama tidak menjadi starter bagi Timnas Indonesia. Pemain Willem II tersebut terakhir kali bermain sejak menit pertama saat laga persahabatan melawan Taiwan, September tahun lalu.

Bahkan, Justin Hubner lebih lama lagi tidak menjadi starter di Timnas Indonesia. Laga melawan Jepang pada Juni tahun lalu menjadi kali terakhir bagi bek 22 tahun tersebut bermain sebagai starter.