Analisis Laga Final FIFA Series 2026: Tiga Pilar Timnas Indonesia Tampil Menonjol

JawaPos.com - Kekalahan tipis yang dialami Timnas Indonesia di final FIFA Series 2026 memang menyisakan kekecewaan. Bermain di Stadion Utama Gelora Bung Karno, skuad Garuda harus mengakui keunggulan Bulgaria dengan skor 0-1, Senin (30/3/2026) malam WIB.

Satu-satunya gol dalam pertandingan tersebut tercipta melalui titik penalti pada babak pertama.

Meski hasil akhir tidak berpihak, performa Timnas Indonesia tetap menunjukkan perkembangan yang cukup positif.

Dalam laga yang berlangsung ketat itu, beberapa pemain tampil menonjol dan memberikan kontribusi penting sepanjang pertandingan.

Salah satu sosok yang patut mendapat sorotan adalah Emil Audero. Penjaga gawang utama Indonesia itu tampil solid di bawah mistar.

Ia beberapa kali melakukan penyelamatan krusial, terutama dalam situasi satu lawan satu dengan pemain lawan. Ketenangan dan refleks cepatnya mampu menjaga Indonesia dari kebobolan lebih banyak.

Gol dari penalti memang tidak bisa ia hentikan, namun secara keseluruhan penampilan Emil memberikan rasa aman bagi lini pertahanan. Ia menunjukkan kualitas sebagai kiper yang bisa diandalkan dalam pertandingan besar.

Di lini tengah hingga sayap, kehadiran Dony Tri Pamungkas juga memberi warna baru. Masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua, Dony langsung memberikan dampak signifikan terhadap permainan tim. Ia tampil enerjik dan berani melakukan penetrasi ke area pertahanan Bulgaria.