Ginger Scallion Chicken, Menu Hangat dan Nyaman di Cuaca Dingin



JawaPos.com - Saat cuaca sedang dingin atau hujan, tubuh biasanya menginginkan makanan yang hangat, ringan, dan nyaman di perut. Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah Ginger Scallion Chicken, hidangan sederhana berbahan dasar ayam yang dimasak dengan teknik moist cooking seperti rebus atau kukus, sehingga menghasilkan tekstur yang lembut dan juicy.



Menu ini dikenal dengan cita rasa yang clean namun tetap kaya. Perpaduan jahe dan daun bawang menciptakan aroma segar sekaligus menghangatkan tubuh. Teknik memasaknya yang tidak menggunakan banyak minyak juga membuat hidangan ini terasa lebih ringan dibandingkan makanan yang digoreng.

Ginger Scallion Chicken sangat cocok dijadikan comfort food karena tidak hanya mudah dibuat, tetapi juga memberikan efek hangat dari dalam tubuh. Apalagi dengan tambahan minyak ayam atau schmaltz, rasa gurihnya menjadi lebih dalam dan autentik.



Bahan Ginger Scallion Chicken

Bahan Utama

450 gram dada ayam

1 sdt saus tiram

1 sdt kecap manis

Trimming jahe

Daun bawang



Bahan Ginger Scallion

10 gram jahe

1 batang daun bawang (bagian putih)

3 sdm minyak ayam / schmaltz

1 sdt minyak wijen

Garam secukupnya

Lada putih secukupnya

MSG (opsional)



Cara Membuat Ginger Scallion Chicken

1. Siapkan ayam, lalu lumuri dengan saus tiram dan kecap manis secara merata.

2. Tambahkan potongan jahe dan daun bawang untuk memberikan aroma pada ayam saat dimasak.

3. Masak ayam dengan metode kukus atau rebus hingga matang dan teksturnya menjadi lembut.

4. Sambil menunggu, buat saus ginger scallion dengan mencampurkan jahe cincang dan daun bawang.

5. Panaskan minyak ayam hingga cukup panas, lalu tuangkan ke atas campuran jahe dan daun bawang agar aromanya keluar.

6. Tambahkan minyak wijen, garam, lada putih, dan MSG sesuai selera, lalu aduk rata.

7. Setelah ayam matang, potong sesuai selera dan siram dengan saus ginger scallion di atasnya.

8. Sajikan hangat agar sensasi comfort food-nya lebih terasa.



Ginger Scallion Chicken bukan hanya soal rasa, tetapi juga sensasi yang diberikan. Tekstur ayam yang lembut hasil dari metode moist cooking membuat hidangan ini mudah dicerna dan nyaman di perut. Hal ini sangat cocok untuk kondisi tubuh yang sedang lelah atau saat cuaca dingin.



Jahe berperan penting dalam memberikan efek hangat alami, sementara daun bawang menambah kesegaran yang menyeimbangkan rasa. Ketika minyak panas dituangkan ke dalam campuran jahe dan daun bawang, aroma khasnya langsung keluar dan menjadi ciri khas utama hidangan ini.



Kombinasi rasa gurih, hangat, dan ringan membuat menu ini terasa sederhana namun tetap memuaskan. Tidak heran jika banyak orang menjadikannya sebagai pilihan makanan saat ingin sesuatu yang “comforting”.



Selain lezat, Ginger Scallion Chicken juga bisa menjadi pilihan menu sehat karena minim minyak dan tidak melalui proses penggorengan. Kandungan protein dari ayam membantu memenuhi kebutuhan nutrisi harian, sementara jahe memberikan manfaat tambahan seperti membantu menghangatkan tubuh dan melancarkan pencernaan.



Menu ini juga praktis untuk dibuat di rumah karena tidak membutuhkan banyak bahan atau teknik yang rumit. Bahkan, kamu bisa menyiapkannya sebagai meal prep untuk beberapa hari dan rasanya tetap enak saat dipanaskan kembali.

Disajikan dengan nasi hangat, hidangan ini menjadi paket lengkap yang sederhana namun penuh kenyamanan.



Resep ini terinspirasi dari konten kreator kuliner. Seperti dikutip dari @leyosatria_, “Kalau lagi butuh makanan yang nyaman di perut, pilih yang dimasak dengan moist cooking method kayak rebus atau kukus, apalagi pas cuaca dingin.”