M Shofyan Dwi Kurniawan
01 April 2026, 01.32 WIB

Menang atas Ghana, Nagelsmann Catatkan Tujuh Kemenangan Beruntun Bersama Jerman

Pelatih Timnas Jerman Julian Nagelsmann. (Dok. DFB Team)

JawaPos.com - Timnas Jerman menutup jeda internasional dengan kemenangan 2-1 atas Ghana di Stuttgart. Meski permainan mereka belum sepenuhnya meyakinkan, hasil ini memperpanjang tren positif pasukan Julian Nagelsmann menjelang Piala Dunia 2026.

Gol kemenangan Jerman dicetak oleh Deniz Undav pada menit ke-88. Sebelumnya, Kai Havertz membuka keunggulan lewat penalti jelang turun minum, sebelum Ghana menyamakan skor melalui Abdul Fatawu di menit ke-70.

Melansir Bavarian Football, kemenangan ini terasa penting bagi Julian Nagelsmann karena kini ia telah mencatatkan tujuh kemenangan beruntun bersama Jerman. Rangkaian itu dimulai sejak jeda internasional September 2025, setelah kekalahan mengejutkan dari Slovakia.

Ini juga menjadi rekor kemenangan beruntun terpanjang Jerman sejak era Hansi Flick, yang pernah membawa Die Mannschaft meraih delapan kemenangan beruntun antara 2021 hingga 2022.

Dalam dua laga uji coba terakhir, Jerman memang menunjukkan banyak sisi positif. Sebelum menang atas Ghana, mereka juga sukses mengalahkan Swiss 4-3 dalam laga dramatis di Basel. Pada pertandingan itu, Florian Wirtz tampil gemilang dengan kontribusi dua gol dan assist.

Namun, performa Jerman tetap belum sepenuhnya stabil. Mereka masih terlihat rapuh saat menghadapi serangan balik dan beberapa pergantian pemain di babak kedua membuat ritme permainan menurun. Gol penyeimbang Ghana juga lahir setelah lini belakang Jerman kehilangan fokus.

Di sisi lain, performa Undav membuat persaingan lini depan Jerman semakin menarik. Striker VfB Stuttgart itu kembali menunjukkan ketajamannya dan mulai mendapat dukungan besar dari fans agar masuk skuad inti Piala Dunia. 

Banyak penggemar merasa Undav layak mendapat peran lebih besar karena produktivitasnya musim ini jauh lebih baik dibanding opsi penyerang lain yang dimiliki Jerman.

Nagelsmann sendiri dijadwalkan mengumumkan skuad final Jerman untuk Piala Dunia pada 12 Mei. Sebelum itu, mereka masih akan menjalani dua laga uji coba melawan Finlandia dan Amerika Serikat. Jika mampu memenangkan keduanya, Jerman bisa datang ke Piala Dunia dengan modal sembilan kemenangan beruntun.

Editor: Edi Yulianto
