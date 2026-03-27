Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
28 Maret 2026, 00.07 WIB

Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart

Angelo Stiller tampil menawan bersama VfB Stuttgart. (IMAGO/Bundesliga)

JawaPos.com – Der trainer Julian Nagelsmann memasukkan enam pemain VfB Stuttgart dalam skuad Jerman yang akan melakoni uji coba melawan Swiss di St. Jakob Park, Basel, dini hari nanti (siaran langsung Soccer Channel/Vision+ pukul 02.45 WIB).

Keenam Stuttgarter –sebutan bagi orang Stuttgart – itu antara lain Alexander Nubel, Josha Vagnoman, Jamie Leweling, Chris Fuhrich, Angelo Stiller, serta Denis Undav.

Jumlah tersebut jadi jumlah terbanyak perwakilan VfB Stuttgart di skuad Die Mannschaft –julukan Jerman. Hanya, selama ini, tidak banyak wakil dari VfB Stuttgart yang dipanggil membela Jerman di turnamen mayor. Dalam Euro 2024 misalnya, empat pemain masuk skuad. 

Diakui kapten Die Mannschaft sekaligus bek kanan/gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, bermain bersama di timnas dengan rekan seklub bisa berdampak positif. Keseharian yang akrab di klub, dapat dibawa ke Herzogenaurach –sebutan kamp latihan Jerman. 

’’Dengan saling mengenal, maka ada pondasi yang kuat, dan itu sangat membantu di lapangan,’’ kata Kimmich seperti dilansir dari laman Focus Online. Selain enam pemain dari Stuttgart, enam penggawa Bayern juga masuk skuad Jerman. 
 
PERKIRAAN PEMAIN

SWISS (4-2-3-1): 1-Kobel (g); 3-Widmer, 4-Elvedi, 5-Akanji, 13-Ricardo Rodriguez; 20-Aebischer, 10-Xhaka (c); 17-Vargas, 22-Rieder, 11-Ndoye; 7-Embolo
Pelatih: Murat Yakin

JERMAN (4-2-3-1): 1-Baumann (g); 6-Kimmich (c), 4-Tah, 15-Schlotterbeck, 22-Raum; 16-Stiller, 8-Goretzka; 19-Sane, 20-Gnabry, 17-Wirtz; 11-Woltemade
Pelatih: Julian Nagelsmann

Editor: Hendra
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore