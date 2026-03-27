Jelang Laga Uji Coba Jerman vs Swiss: Julian Nagelsmann Masukkan 6 Pemain VfB Stuttgart

JawaPos.com – Der trainer Julian Nagelsmann memasukkan enam pemain VfB Stuttgart dalam skuad Jerman yang akan melakoni uji coba melawan Swiss di St. Jakob Park, Basel, dini hari nanti (siaran langsung Soccer Channel/Vision+ pukul 02.45 WIB).

Keenam Stuttgarter –sebutan bagi orang Stuttgart – itu antara lain Alexander Nubel, Josha Vagnoman, Jamie Leweling, Chris Fuhrich, Angelo Stiller, serta Denis Undav.

Jumlah tersebut jadi jumlah terbanyak perwakilan VfB Stuttgart di skuad Die Mannschaft –julukan Jerman. Hanya, selama ini, tidak banyak wakil dari VfB Stuttgart yang dipanggil membela Jerman di turnamen mayor. Dalam Euro 2024 misalnya, empat pemain masuk skuad.

Diakui kapten Die Mannschaft sekaligus bek kanan/gelandang Bayern Munchen, Joshua Kimmich, bermain bersama di timnas dengan rekan seklub bisa berdampak positif. Keseharian yang akrab di klub, dapat dibawa ke Herzogenaurach –sebutan kamp latihan Jerman.

’’Dengan saling mengenal, maka ada pondasi yang kuat, dan itu sangat membantu di lapangan,’’ kata Kimmich seperti dilansir dari laman Focus Online. Selain enam pemain dari Stuttgart, enam penggawa Bayern juga masuk skuad Jerman.



PERKIRAAN PEMAIN

SWISS (4-2-3-1): 1-Kobel (g); 3-Widmer, 4-Elvedi, 5-Akanji, 13-Ricardo Rodriguez; 20-Aebischer, 10-Xhaka (c); 17-Vargas, 22-Rieder, 11-Ndoye; 7-Embolo

Pelatih: Murat Yakin