Jelang Inggris vs Uruguay: Harry Maguire Kembali, Harry Kane Izin Absen

JawaPos.com – Bomber Harry Kane dan bek tengah Harry Maguire sudah hampir 19 bulan tidak bersama dalam skuad Inggris. Kali terakhir duo Harry membela timnas berjuluk The Three Lions itu adalah saat mengalahkan Irlandia dalam UEFA Nations League di Dublin pada 8 September 2024. Itu sekaligus kali terakhir Maguire membela timnas. Menuju Piala Dunia 2026 yang tersisa tiga bulan lagi, ada kans Maguire kembali menemani Kane yang berstatus kapten Inggris dalam ajang empat tahunan tersebut. Setidaknya, bek tengah Manchester United dengan 64 caps itu masuk skuad pilihan Thomas Tuchel dalam dua agenda uji coba internasional ke depan.

Maguire berpeluang dimainkan Tuchel sejak menit awal saat menghadapi Uruguay di Stadion Wembley, London, dini hari nanti (siaran langsung Sportstars/Vision+ pukul 02.45 WIB).

Sayangnya, saat Maguire siap main, Kane memilih izin absen. Striker berjuluk HurriKane itu meminta dispensasi demi memulihkan kebugaran bersama klubnya, Bayern Munchen. ’’Dimainkan satu menit pun aku akan menjalaninya dengan bangga,’’ ucap Maguire jelang laga lawan Uruguay seperti dilansir dari The Guardian.

’’Bukan tentang aku (membidik target) main dalam Piala Dunia untuk menegaskan aku bek terbaik di dunia. Aku hanya ingin menjadi bagian dari tim ini (Inggris, Red),’’ tambah bek tengah berusia 33 tahun tersebut.



Nyaman dengan Skema Empat Bek

Pergantian pelatih Manchester United dari Ruben Amorim ke Michael Carrick jadi kunci comeback Maguire di The Three Lions. Sejak era Carrick, Maguire selalu jadi starter. Maguire pun mengaku lebih nyaman bermain dalam skema Carrick, skema back four, ketimbang skema back three yang diusung Amorim.

Kebetulan, Tuchel yang di level klub mengusung skema tiga bek, memilih ”berkompromi” dengan mengusung empat bek. ’’(Skema back four) membuatku lebih agresif dalam bermain,’’ ucap Maguire kepada Manchester Evening News.



Bowen Main Nomor 9

Terkait absennya Kane, Tuchel memiliki beberapa opsi pengganti. Antara memainkan striker murni seperti Dominic Solanke (Tottenham Hotspur) dan Dominic Calvert-Lewin (Leeds United) atau malah false nine seperti Jarrod Bowen (West Ham United) hingga Antony Gordon (Newcastle United).

Menilik rapor musim ini, Bowen dan Calvert-Lewin yang sama-sama mengoleksi 10 gol layak diberi kesempatan. ’’Semua bergantung dengan pelatih untuk menginginkanku bermain di mana pun. Aku akan menjalaninya dengan bahagia,’’ tutur Bowen seperti dilansir dari BBC.



Dikunjungi Juara Dunia Dart

Di sisi lain, skuad Inggris kedatangan sosok istimewa jelang menghadapi Uruguay. Luke Littler, juara dunia dart termuda (17 tahun) asal Inggris, mengajak pemain The Three Lions main dart di kamp pelatihan timnas di St. George’s Park, Burton upon Trent, Staffordshire. ’’Aku harap mereka mencapai kesuksesan di Piala Dunia nanti,’’ kata Littler dilansir dari The Independent.

INGGRIS (4-2-3-1): 1-Pickford (g); 2-Livramento, 5-Stones, 6-Maguire (c), 3-Hall; 8-Mainoo, 4-Wharton; 7-Palmer, 10-Bellingham, 11-Rashford; 9-Bowen

Pelatih: Thomas Tuchel

Jersey pemain: Putih

Jersey kiper: Kuning

URUGUAY (4-2-3-1): 1-Muslera (g); 13-Varela, 4-Ronald Araujo, 2-Jose Gimenez (c), 17-Vina; 15-Valverde, 25-Ugarte; 18-Sanabria, 10-De Arrascaeta, 20-Maxi Araujo; 11-Darwin Nunez

Pelatih: Marcelo Bielsa

Jersey pemain: Biru muda

Jersey kiper: Merah