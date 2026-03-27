Belanda Hadapi Norwegia di Amsterdam, Tantangan Tanpa Memphis Depay-Erling Haaland

JawaPos.com – Memphis Depay dan Erling Haaland sama-sama raja gol di timnas masing-masing. Memphis di Belanda dan Haaland di Norwegia. Belanda dan Norwegia juga sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026.

Makanya, ketika Memphis dan Haaland absen dalam uji coba di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, dini hari nanti (siaran langsung Sportstars 4/Vision+ pukul 02.45 WIB), itu jadi tantangan Belanda-Norwegia dalam mencari substusi.

Terutama bagi Haaland yang notabene pencetak gol terbanyak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA. Striker Manchester City itu mencetak 16 gol. ’’Tanpanya (Haaland), kami akan tetap mampu bermain produktif,’’ ucap tactician Norwegia Stale Solbakken kepada TV2.

Striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth, akan jadi tumpuan di lini depan Norwegia. ’’Ini tentang memberi kesempatan kepada beberapa pemain yang kesulitan untuk bermain menghadapi lawan yang bagus,’’ sambung Solbakken. Selain lawan Belanda, Norwegia juga melawan Swiss (31/3).

Sementara Memphis juga mengoleksi delapan gol selama kualifikasi Piala Dunia. Memphis absen karena mengalami cedera paha saat bermain bagi klubnya, SC Corinthians. Donyell Malen (AS Roma) jadi salah satu pemain yang bisa dipilih oleh pelatih Oranje –sebutan Belanda–Ronald Koeman.

’’Di sini (lawan Norwegia), kami akan berusaha menemukan opsi terbaik (ketika pemain pilar berhalangan tampil, Red),’’ ucap Koeman saat diwawancara NOS.



PERKIRAAN PEMAIN

BELANDA (4-2-3-1): 1-Verbruggen (g); 22-Dumfries, 4-Van Dijk (c), 15-Van de Ven, 5-Ake; 8-Gravenberch, 16-Schouten; 7-Simons, 14-Reijnders, 11-Gakpo; 18-Malen

Pelatih: Ronald Koeman

NORWEGIA (4-4-2): 1-Nyland (g); 14-Ryerson, 4-Ostigard, 3-Ajer, 15-Bjorkan; 22-Bobb, 6-Berg, 8-Berge (c), 10-Hauge; 11-Strand Larsen, 7-Sorloth

Pelatih: Stale Solbakken