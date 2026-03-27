Logo JawaPos
HomeSepak Bola Dunia
Author avatar - Image
Rizka Perdana Putra
27 Maret 2026, 23.43 WIB

Belanda Hadapi Norwegia di Amsterdam, Tantangan Tanpa Memphis Depay-Erling Haaland

Donyell Malen saat membela Timnas Belanda. (Dok. Donyell Malen)

JawaPos.com – Memphis Depay dan Erling Haaland sama-sama raja gol di timnas masing-masing. Memphis di Belanda dan Haaland di Norwegia. Belanda dan Norwegia juga sama-sama lolos ke Piala Dunia 2026.

Makanya, ketika Memphis dan Haaland absen dalam uji coba di Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, dini hari nanti (siaran langsung Sportstars 4/Vision+ pukul 02.45 WIB), itu jadi tantangan Belanda-Norwegia dalam mencari substusi.

Terutama bagi Haaland yang notabene pencetak gol terbanyak dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 zona UEFA. Striker Manchester City itu mencetak 16 gol. ’’Tanpanya (Haaland), kami akan tetap mampu bermain produktif,’’ ucap tactician Norwegia Stale Solbakken kepada TV2. 

Striker Atletico Madrid, Alexander Sorloth, akan jadi tumpuan di lini depan Norwegia. ’’Ini tentang memberi kesempatan kepada beberapa pemain yang kesulitan untuk bermain menghadapi lawan yang bagus,’’ sambung Solbakken. Selain lawan Belanda, Norwegia juga melawan Swiss (31/3).

Sementara Memphis juga mengoleksi delapan gol selama kualifikasi Piala Dunia. Memphis absen karena mengalami cedera paha saat bermain bagi klubnya, SC Corinthians. Donyell Malen (AS Roma) jadi salah satu pemain yang bisa dipilih oleh pelatih Oranje –sebutan Belanda–Ronald Koeman.

’’Di sini (lawan Norwegia), kami akan berusaha menemukan opsi terbaik (ketika pemain pilar berhalangan tampil, Red),’’ ucap Koeman saat diwawancara NOS. 
           
PERKIRAAN PEMAIN

BELANDA (4-2-3-1): 1-Verbruggen (g); 22-Dumfries, 4-Van Dijk (c), 15-Van de Ven, 5-Ake; 8-Gravenberch, 16-Schouten; 7-Simons, 14-Reijnders, 11-Gakpo; 18-Malen
Pelatih: Ronald Koeman

NORWEGIA (4-4-2): 1-Nyland (g); 14-Ryerson, 4-Ostigard, 3-Ajer, 15-Bjorkan; 22-Bobb, 6-Berg, 8-Berge (c), 10-Hauge; 11-Strand Larsen, 7-Sorloth
Pelatih: Stale Solbakken

Editor: Hendra
Tags
Artikel Terkait
Dua Pemain Super League Ini Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026, Siapa Saja? - Image
Sepak Bola Dunia

Dua Pemain Super League Ini Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026, Siapa Saja?

27 Maret 2026, 23.21 WIB

Prediksi Ranking Timnas Indonesia Jika Menang Lawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026 - Image
Sepak Bola Indonesia

Prediksi Ranking Timnas Indonesia Jika Menang Lawan Saint Kitts and Nevis di FIFA Series 2026

27 Maret 2026, 23.15 WIB

Prediksi Skor Polandia vs Belanda: Adu Tajam Lewandowski dan Depay di Kualifikasi Piala Dunia 2026 - Image
Sepak Bola Dunia

Prediksi Skor Polandia vs Belanda: Adu Tajam Lewandowski dan Depay di Kualifikasi Piala Dunia 2026

14 November 2025, 14.47 WIB

Terpopuler

1

9 Kebiasaan Ini Bisa Menyehatkan Usus, Salah Satunya Rutin Konsumsi Makanan Berserat

2

6 Shio Ini Kariernya Bakal Naik Secara Drastis, Padahal Dulu Diremehkan Banyak Orang

3

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

4

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

5

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

6

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

7

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

8

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

9

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

10

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore