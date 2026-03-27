Muhammad Imaduddin Suria Saputra
27 Maret 2026, 23.21 WIB

Dua Pemain Super League Ini Selangkah Lagi Lolos Piala Dunia 2026, Siapa Saja?

Bek Persib Frans Putros dipanggil Timnas Irak. (Persib) - Image

Bek Persib Frans Putros dipanggil Timnas Irak. (Persib)

JawaPos.com - Persaingan menuju Piala Dunia 2026 semakin sengit. 48 peserta tak lama lagi akan komplit dengan babak play off yang siap memasuki laga final.

Meski Indonesia sudah dipastikan gugur, namun kejutan datang dari kompetisi domestik. Ada dua pemain asing klub Super League yang kini hanya tinggal selangkah lagi untuk mengamankan tiket ke turnamen akbar sepak bola dunia.

Dua pemain tersebut adalah Frans Putros dari Persib Bandung dan Damion Lowe punggawa Dewa United. Penampilan impresif Putros di lini belakang Maung Bandung membuatnya kembali mendapat panggilan Timnas Irak, sementara Lowe yang baru bergabung di putaran kedua tetap akan menjadi andalan Timnas Jamaika.

Putros dan Irak akan menghadapi Bolivia pada laga final play off antar konfederasi. Sedangkan Lowe yang baru saja mengantarkan Jamaika mengalahkan Kaledonia Baru pada laga semifinal, akan menghadapi DR Kongo di partai penentuan.

Pada babak semifinal, Jumat, 27 Maret 2026, Damion Lowe bermain sebagai pemain pengganti pada menit ke-84 menggantikan gelandang serang, Ephron Mason-Clark, dan mampu menjaga lini pertahanan Jamaika tetap cleansheet dari gempuran pemain Kaledonia Baru.

Hasil Semifinal Play Off Antar Konfederasi Piala Dunia 2026

Bolivia 2-1 Suriname

Jamaika 1-0 Kaledonia Baru

Jadwal Final Play Off Antar Konfederasi Piala Dunia 2026

1 April 2026

Bolivia vs Irak

Jamaika vs DR Kongo

Pemenang di partai final berhak meraih dua tiket untuk tampil di Piala Dunia 2026 pada bulan Juni mendatang.

Editor: Hendra
