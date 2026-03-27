Bukan Beli Mobil Mewah atau Rumah! Gaji Pertama Piero Hincapie untuk Beli Permen

JawaPos.com - Nama Piero Hincapie jadi bagian skuad Bayer Leverkusen asuhan Xabi Alonso yang meraih treble winners pada 2023–2024, termasuk juara Bundesliga tanpa terkalahkan.

Meski begitu, bek tengah/kiri timnas Ekuador itu baru dikenal luas setelah bergabung dengan Arsenal dengan status pinjaman musim ini. Apalagi, Hincapie mulai jadi pilihan reguler tactician Mikel Arteta.

Di saat namanya naik daun, Hincapie ternyata menyimpan kenangan memilukan perihal gaji pertamanya sebagai pesepak bola profesional. Pemain 24 tahun itu tidak mengalokasikannya untuk membeli mobil impian, rumah untuk orang tua, atau liburan eksotik.

”Aku pergi ke toko hanya untuk membeli permen,” kata Hincapie kepada Trip Deportivo. Karier profesional pertama Hincapie dijalani bersama klub Ekuador, Independiente del Valle, pada 2019–2020. Klub yang musim ini berstatus sebagai juara bertahan Liga Pro Serie A (kompetisi kasta teratas Ekuador).