Guard Los Angeles Lakers Luka Doncic Samai Rekor Michael Jordan 1986

JawaPos.com - Luka Doncic sedang dalam performa puncak. Guard Los Angeles Lakers itu tampil dominan dengan mencetak 43 poin saat bertandang ke markas Indiana Pacers di Gainbridge Fieldhouse kemarin (26/3) pagi WIB. Torehan itu membantu Lakers menang tipis 137-130.

Lebih dari itu, Doncic juga berhasil mencatat sejarah. Menurut laporan ESPN, bintang asal Slovenia itu menjadi pemain pertama sejak Michael Jordan pada 1986. Yakni, pemain yang mampu mencatatkan rata-rata 40 poin dalam enam laga tandang berturut-turut.