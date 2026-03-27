Guard Los Angeles Lakers Luka Doncic Samai Rekor Michael Jordan 1986

Lebih dari itu, Doncic juga berhasil mencatat sejarah. Menurut laporan ESPN, bintang asal Slovenia itu menjadi pemain pertama sejak Michael Jordan pada 1986. Yakni, pemain yang mampu mencatatkan rata-rata 40 poin dalam enam laga tandang berturut-turut.
Dalam enam laga road trip sejak lawan Houston Rockets pada 17 Maret lalu, Doncic mencetak rata-rata 40,7 poin. Performa impresif itu semakin mengukuhkan posisinya sebagai pencetak angka terbanyak NBA dengan rata-rata 33,6 poin per game.
Doncic sementara mengungguli bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander yang mencatat 31,5 poin per laga. “Saya pikir semua orang sedikit kelelahan karena ini perjalanan panjang. Tapi yang terpenting kami bisa mengamankan kemenangan di akhir,” ujar Doncic dikutip dari Los Angeles Times.
Lakers sejatinya sempat memimpin hingga 29 poin di kuarter ketiga, sebelum Pacers memberikan perlawanan sengit di menit-menit akhir. Namun, kematangan Doncic dan dukungan LeBron James yang mencetak 23 poin, 9 rebound, 9 assist berhasil meredam tuan rumah. Lakers akhirnya mengakhiri enam laga tandang beruntun dengan lima kemenangan.
Kini Lakers mantap berada di peringkat ketiga Wilayah Barat dengan rekor 47-26. Selanjutnya, kolektor 17 gelar juara NBA itu dijadwalkan melakoni tiga laga kandang beruntun di Crypto.com Arena melawan Brooklyn Nets (28/3), Washington Wizards (31/3), dan Cleveland Cavaliers (1/4).