Menjelajah Sisi Lain Hong Kong, Saat Alam dan Kota Bertemu dalam Satu Perjalanan

JawaPos.com - Hong Kong tak hanya soal gemerlap kota dan deretan pencakar langit. Di balik hiruk-pikuknya, destinasi ini menyimpan lanskap alam yang mudah dijangkau—mulai dari jalur pegunungan, pesisir, hingga pulau-pulau tenang—yang kini semakin dilirik wisatawan Indonesia sebagai alternatif petualangan yang lebih dekat dengan alam.

Hong Kong Tourism Board (HKTB), berkolaborasi dengan EIGER, merek gaya hidup outdoor terkemuka di Indonesia, mengumumkan sebuah inisiatif spesial yang membawa para wisatawan Indonesia semakin dekat dengan ragam pengalaman Great Outdoor di Hong Kong. Kolaborasi ini merayakan semangat eksplorasi alam dengan menyoroti sisi lain Hong Kong yang jarang terlihat, melampaui ikon pencakar langit serta kehidupan kotanya yang dinamis.

“Seiring semakin banyaknya wisatawan Indonesia yang mencari pengalaman perjalanan yang penuh kesadaran dan dekat dengan alam, kami ingin menyoroti berbagai sisi Hong Kong yang belum banyak dikenal, dan ini lebih dari sekadar destinasi urban berkelas dunia. Kolaborasi kami dengan EIGER memungkinkan kami memperkenalkan Hong Kong dengan cara yang terasa autentik dan relevan bagi para wisatawan Indonesia, menjadikan Hong Kong sebagai sebuah destinasi yang unik,” ujar Liew Chian Jia, Regional Director Southeast Asia, Hong Kong Tourism Board.

Niky Putra & Vino Menemukan Hobi Baru dari Sisi Hong Kong yang Berbeda

Mengenakan perlengkapan dari EIGER, kreator konten Indonesia Niky Putra (@nikyrputra) dan Vino (@arvinorn) merasakan langsung bagaimana aktivitas outdoor di Hong Kong menawarkan petualangan yang seru, menyegarkan dan mudah diakses. Selama perjalanan, Niky dan Vino menjelajahi kawasan pesisir seperti Sai Kung, bersepeda menyusuri rute tepi laut yang indah di Plover Cove, hingga menikmati kehidupan pulau di Cheung Chau, masing‑masing destinasi menghadirkan pengalaman outdoor yang berbeda namun tetap ramah bagi pemula.

“Bagi saya, Hong Kong selalu identik dengan gedung pencakar langit dan gemerlap kota,” ujar Niky Putra. “Tapi setelah berada di sini, saya benar-benar terkejut melihat betapa cepat dan mudahnya kita bisa mencapai pegunungan, pantai, atau pulau-pulau kecil yang tenang. Cukup naik transportasi umum, dan dalam waktu singkat Anda sudah dikelilingi alam. Perjalanannya terasa begitu mulus dan sangat memuaskan. Ini cocok sekali untuk orang-orang yang ingin berpetualang tanpa harus punya kemampuan outdoor yang ekstrem. Pengalaman ini membuat Hong Kong terasa sangat spesial bagi saya," ungkapnya.

Vino menyampaikan kesan serupa setelah menjelajahi lanskap pesisir dan kepulauan Hong Kong. “Yang paling saya suka adalah betapa mudah dan terjangkaunya semua tempat di sini. Jalurnya terawat dengan baik, pemandangannya memuaskan, dan kita tidak perlu membuat rencana yang rumit. Dalam perjalanan ini, saya bahkan mencoba stand‑up paddling untuk pertama kalinya, dan ternyata sangat menyenangkan. Mengayuh dengan latar pemandangan pulau di sekeliling saya adalah pengalaman yang tak terlupakan, dan membuat saya berpikir bahwa ini bisa menjadi hobi baru. Secara keseluruhan, Hong Kong terasa sangat ramah bagi wisatawan Indonesia yang ingin mencoba aktivitas outdoor untuk pertama kalinya," ucapnya.

Dirancang untuk Eksplorasi: Sepatu EIGER Hadirkan Gaya, Kenyamanan, dan Kepercayaan Diri di Great Outdoor Hong Kong

Sepanjang perjalanan ini, EIGER juga memainkan peran penting dalam menunjukkan bagaimana perlengkapan outdoor Indonesia mampu mendukung petualangan nyata di berbagai jenis medan di Hong Kong. EIGER menampilkan seri De Molucca, termasuk De Molucca Airvent Low Cut dan WS De Molucca Maura, yaitu produk footwear yang dirancang untuk membuat siapa pun merasa percaya diri dalam menjelajahi alam, dengan sentuhan gaya dan kenyamanan.

“EIGER sejak lama mendorong batas eksplorasi - dari ekspedisi Seven Summits hingga gunung berapi aktif dan berbagai medan ekstrem di dunia. Namun saat ini, arti petualangan memiliki makna yang lebih luas. Petualangan kini lebih inklusif, lebih mudah dijangkau, dan hadir dalam kehidupan sehari‑hari. Dengan semangat itu, EIGER merasa terhormat diundang ke Hong Kong, destinasi yang membuktikan bahwa batas geografis bukanlah penghalang untuk jiwa petualang. Hong Kong adalah tempat luar biasa, di mana energi urban dan lanskap alam tidak saling bersaing, tetapi berdampingan dan, yang terpenting, dapat dinikmati oleh siapa saja,” ujar Satria Nurzaman, Brand Product Marketing Manager EIGER.

Kemitraan ini menegaskan komitmen HKTB untuk memperkuat kedekatan dengan wisawatan Indonesia, sekaligus menampilkan sisi Hong Kong yang berbeda, selaras dengan aspirasi para penjelajah muda Indonesia saat ini. Melalui penyampaian cerita yang autentik, pengalaman outdoor yang nyata, dan integrasi produk yang relevan, HKTB dan EIGER mengajak para wisatawan Indonesia untuk merasakan pengalaman di Hong Kong yang bukan hanya dinamis dan penuh energi, tetapi juga indah, mudah dijangkau, dan kaya akan inspirasi petualangan alam.