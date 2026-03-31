Logo JawaPos
HomeTravelling
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
31 Maret 2026, 17.35 WIB

Buka Rute Baru Jakarta-Lombok, TransNusa Tambah Jadwal ke Singapura, Cek Detailnya!

Ilustrasi maskapai penerbangan. (Istimewa) - Image

Ilustrasi maskapai penerbangan. (Istimewa)

JawaPos.com–Kabar gembira buat kamu yang sudah merencanakan liburan tengah tahun! Maskapai TransNusa membuka rute baru Jakarta-Lombok serta menambah jadwal terbang ke Jogjakarta hingga Singapura mulai April 2026.

Langkah ini diambil untuk menjawab tingginya minat traveler yang ingin mengeksplorasi destinasi wisata eksotis di Indonesia maupun bepergian ke luar negeri dengan lebih fleksibel.

Lombok kini bukan lagi sekadar alternatif Bali, melainkan destinasi wisata unggulan yang wajib dikunjungi. Menyadari potensi tersebut, TransNusa akan mengoperasikan penerbangan Jakarta-Lombok sebanyak dua kali sehari mulai 17 April 2026.

Keindahan pantai, budaya lokal yang kental, serta alam yang masih asri menjadi daya tarik utama mengapa rute ini diprediksi akan menjadi favorit baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tidak hanya fokus pada rute baru, TransNusa juga memperkuat konektivitas di jalur-jalur sibuk. Mulai 17 April 2026, frekuensi penerbangan rute Jakarta (Cengkareng)-Jogjakarta akan ditambah untuk memberikan pilihan waktu yang lebih beragam bagi penumpang.

Di level internasional, ekspansi juga terus berlanjut. Berikut rincian penambahan frekuensi penerbangan internasional TransNusa:

- Jakarta-Singapura: Mulai berlaku 17 April 2026.

- Denpasar-Singapura: Mulai berlaku 2 Mei 2026.

Penambahan ini dirancang agar perjalanan bisnis maupun wisata ke Negeri Singa menjadi lebih efisien dan nyaman tanpa harus terpaku pada jadwal yang terbatas.

Editor: Latu Ratri Mubyarsah
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore