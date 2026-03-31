Buka Rute Baru Jakarta-Lombok, TransNusa Tambah Jadwal ke Singapura, Cek Detailnya!

JawaPos.com–Kabar gembira buat kamu yang sudah merencanakan liburan tengah tahun! Maskapai TransNusa membuka rute baru Jakarta-Lombok serta menambah jadwal terbang ke Jogjakarta hingga Singapura mulai April 2026.

Langkah ini diambil untuk menjawab tingginya minat traveler yang ingin mengeksplorasi destinasi wisata eksotis di Indonesia maupun bepergian ke luar negeri dengan lebih fleksibel.

Lombok kini bukan lagi sekadar alternatif Bali, melainkan destinasi wisata unggulan yang wajib dikunjungi. Menyadari potensi tersebut, TransNusa akan mengoperasikan penerbangan Jakarta-Lombok sebanyak dua kali sehari mulai 17 April 2026.

Keindahan pantai, budaya lokal yang kental, serta alam yang masih asri menjadi daya tarik utama mengapa rute ini diprediksi akan menjadi favorit baru bagi wisatawan domestik maupun mancanegara.

Tidak hanya fokus pada rute baru, TransNusa juga memperkuat konektivitas di jalur-jalur sibuk. Mulai 17 April 2026, frekuensi penerbangan rute Jakarta (Cengkareng)-Jogjakarta akan ditambah untuk memberikan pilihan waktu yang lebih beragam bagi penumpang.

Di level internasional, ekspansi juga terus berlanjut. Berikut rincian penambahan frekuensi penerbangan internasional TransNusa:

- Jakarta-Singapura: Mulai berlaku 17 April 2026.

- Denpasar-Singapura: Mulai berlaku 2 Mei 2026.