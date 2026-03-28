29 Maret 2026, 03.54 WIB

6 Tempat Makan Ini Selalu Ramai Diburu Wisatawan di Mojokerto, Penasaran?

Kuliner Mojokerto yang selalu diburu wisatawan dan warga lokal (Indonesian Food Explorer) - Image

Kuliner Mojokerto yang selalu diburu wisatawan dan warga lokal (Indonesian Food Explorer)

JawaPos.com – Mojokerto tidak hanya terkenal sebagai kota bersejarah, tetapi juga menjadi surga bagi para pecinta kuliner. Di sini, beragam hidangan khas dengan rasa autentik dan harga terjangkau bisa dengan mudah ditemukan.

Mulai dari sambel wader pedas yang menggoda selera hingga nasi jagung tradisional yang jarang dijumpai, semuanya bisa dinikmati di kota ini. Tak heran jika banyak wisatawan maupun warga lokal rela antre hanya untuk mencicipi kuliner legendaris tersebut.

Mengutip Indonesian Food Explorer, berikut enam tempat makan terpopuler di Mojokerto yang wajib dikunjungi, baik untuk liburan maupun sekadar wisata kuliner santai di akhir pekan.

1. Warung Tombo Luwe Mojokerto

Salah satu kuliner yang banyak dicari adalah Warung Tombo Luwe yang berada di Jl. Raya Losari Timur No.56, Losari Timur, Sidoharjo, Kec. Gedeg, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur.

Warung ini menyajikan menu andalan berupa sate tumpak kambing yang empuk dan gurih, dipadukan dengan gule kambing dan nasi hangat.

Satu porsi lengkap dengan 5 tusuk sate, gule, dan nasi hanya dibanderol Rp 20.000 saja. Warung ini buka setiap hari mulai pukul 09.00 WIB hingga habis, cocok untuk Anda yang ingin sarapan dengan cita rasa khas Mojokerto.

2. Sambel Wader Cak Mat Trowulan

Berlokasi di Jl. Pendopo Agung, RT.01/RW\.02, Ngelinguk, Trowulan, Kabupaten Mojokerto, tempat makan yang satu ini selalu dipadati pembeli.

Sambel Wader Cak Mat terkenal dengan sambal terasi khas dan ikan wader goreng yang gurih.

Selain itu, tersedia juga menu lain seperti sambel belut, sambel panggangan, bebek goreng, botok, gurame, udang, lele, hingga iga bakar.

Buka setiap hari dari pukul 07.30 WIB hingga 17.00 WIB, harga menu di sini sangat terjangkau, mulai dari Rp 17.000 per porsi saja.

3. Bakso Barongan Mojokerto

Terletak di daerah Sono Sari, Penompo, Kec. Jetis, Kabupaten Mojokerto, Bakso Barongan menjadi favorit warga lokal meskipun tempatnya berada di pinggir hutan bambu.

Menu yang ditawarkan beragam, mulai dari bakso lava, bakso super pedas, bakso kikil, hingga bakso keju dan jamur.

Editor: Setyo Adi Nugroho
