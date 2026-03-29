Logo JawaPos
HomeNasional
Author avatar - Image
Ryandi Zahdomo
29 Maret 2026, 22.03 WIB

Tol Solo-Yogyakarta Melonjak 92%! Jasa Marga Catat 3,5 Juta Kendaraan Melintas Hingga H+7 Lebaran

Ilustrasi Jalan Tol Solo - Jogjakarta - YIA Kulonprogo. (Istimewa)

JawaPos.com - Arus balik Lebaran 2026 menunjukkan angka yang fantastis. Hingga H+7 Idulfitri 1447 H, tercatat lebih dari 3,5 juta kendaraan telah memadati berbagai ruas jalan tol di bawah naungan Jasamarga Nusantara Tollroad Regional Division (JNT).

Peningkatan volume lalu lintas ini mencapai 6,51% dibandingkan kondisi normal. Mobilitas masyarakat di berbagai wilayah mulai dari Sumatera, Kalimantan, hingga Jawa terpantau melonjak signifikan selama periode mudik dan balik tahun ini.

Salah satu titik paling padat adalah Ruas Tol Solo–Yogyakarta NYIA Kulon Progo segmen Kartasura–Prambanan. Ruas ini mencatatkan kenaikan trafik yang luar biasa, yakni sebesar 92,32% dari volume normal.

Tercatat sebanyak 470.581 kendaraan melintas di jalur ini. Khusus di Gerbang Tol (GT) Prambanan, ada 243.531 kendaraan yang menuju arah Yogyakarta, sementara 130.026 kendaraan tercatat meninggalkan Kota Gudeg tersebut.

Pantauan Trafik di Sumatera dan Kalimantan

Kenaikan volume kendaraan juga terjadi di luar Pulau Jawa. Di Sumatera Utara, Ruas Tol Medan–Kualanamu–Tebing Tinggi mencatat 342.406 kendaraan, naik 25,56%. Akses menuju Bandara Internasional Kualanamu menjadi salah satu titik tersibuk dengan kenaikan di atas 22%.

Sementara itu, di Kalimantan Timur, Ruas Tol Balikpapan–Samarinda mengalami lonjakan hingga 50,66% dengan total 284.716 kendaraan. Di Sulawesi Utara, Ruas Tol Manado–Bitung juga stabil meningkat 4,32% dengan total 124.694 kendaraan.

Direktur Utama PT Jasa Marga (Persero) Tbk Rivan A. Purwantono mengimbau pengguna jalan untuk selalu waspada dan tidak memaksakan diri saat berkendara. Pentingnya keselamatan berkendara, khususnya bagi pengguna jalan yang menempuh perjalanan jarak jauh agar tidak memaksakan diri dalam kondisi lelah.

"Pengguna jalan dapat beristirahat dengan memanfaatkan rest area yang tersedia ataupun rest area alternatif di luar jalan tol. Pengguna jalan juga diimbau untuk menyimpan nomor darurat yang berguna apabila mengalami kendala di perjalanan, salah satunya yaitu Call Center 133 Jasa Marga," ujarnya, Minggu (29/3).

Jasa Marga meminta masyarakat untuk tetap memantau kondisi kendaraan dan kecukupan saldo uang elektronik (e-toll). Pastikan kondisi fisik prima sebelum melakukan perjalanan jauh.

Untuk informasi terkini, masyarakat bisa menghubungi One Call Center di nomor 133, memantau akun Instagram @official.jmnusantara, atau menggunakan aplikasi Travoy yang tersedia di Android dan iOS.

Editor: Dony Lesmana Eko Putra
Tags
Artikel Terkait
Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta - Image
Jabodetabek

Update Arus Balik Lebaran 2026: Jalan Layang MBZ Mulai Melandai, Puluhan Ribu Pemudik Kembali ke Jakarta

30 Maret 2026, 05.06 WIB

Amankan Arus Balik Gelombang II, Polri Kerahkan ETLE Drone Presisi Tindak Kendaraan Sumbu 3 - Image
Nasional

Amankan Arus Balik Gelombang II, Polri Kerahkan ETLE Drone Presisi Tindak Kendaraan Sumbu 3

30 Maret 2026, 02.35 WIB

Jajal Sendiri Tol Trans Jawa, Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Hadapi Arus Balik Lebaran 2026 - Image
Nasional

Jajal Sendiri Tol Trans Jawa, Menteri PU Pastikan Kesiapan Jalan Hadapi Arus Balik Lebaran 2026

29 Maret 2026, 19.30 WIB

Terpopuler

1

Auranya Sangat Positif, 5 Zodiak Ini Secara Alami Memiliki Daya Tarik yang Kuat

2

Bela Ramadhan Sananta Usai Dirujak Netizen, John Herdman: Perannya Seperti Olivier Giroud!

3

Ramalan Zodiak Capricorn Akhir Maret 2026: Overthinking Menguji Fokus, Tekanan Kerja dan Keuangan Perlu Diwaspadai

4

Tak Suka Keramaian, 5 Zodiak Ini Suka Menyendiri untuk Menenangkan Pikiran

5

5 Weton Ini Disebut Tibo Dunyo, Harta Kekayaannya Tak Habis Tujuh Turunan

6

Ini Alasan John Herdman Pilih Jens Raven Gantikan Mauro Zijlstra untuk Hadapi Bulgaria

7

7 Weton Naungan Wasesa Segara Ini Rezekinya Bakal Menetap pada Dirinya, Kaya Raya Bukan Lagi Impian

8

Ramalan Zodiak Pisces Akhir Maret 2026: Aktivitas Padat Berbuah Sukses, Karier Cemerlang dan Rezeki Berlimpah

9

Rezeki Seolah Enggan Pergi, 5 Shio Ini Diramalkan Hoki Besar dalam Waktu Dekat

10

Bakal Melekat, 7 Kenangan Masa Kecil Ini Bisa Membentuk Kepribadian Anak saat Dewasa

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore