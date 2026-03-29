Butet Si Spesialis Gudang Kosong Tangerang Tertangkap, Gasak Laptop Rp17 Juta!

JawaPos.com - Aksi nekat seorang spesialis pembobol gudang kosong di Tangerang berakhir di jeruji besi. Pelaku berinisial KA alias Butet, 33, tak berkutik saat Unit Reskrim Polsek Benda, Polres Metro Tangerang Kota, menciduknya di sebuah kontrakan kawasan Jurumudi, Sabtu (28/3) malam.

Pelaku diketahui memanfaatkan kelengahan pemilik gudang yang sedang ditinggal mudik Lebaran untuk menggasak barang berharga senilai belasan juta rupiah.

Kapolsek Benda AKP Sriyono mengungkapkan, Butet bukanlah pemain baru. Pria ini merupakan residivis yang kerap beraksi di wilayah Tangerang hingga Jakarta Barat.

Penangkapan ini bermula dari laporan korban bernama Shepiawati, 24. Gudang miliknya di Pergudangan Permata Bandara, Jalan Husein Sastranegara, dibobol pada Selasa (24/3) dini hari saat situasi sepi.

"Pelaku berhasil kami amankan setelah dilakukan penyelidikan mendalam berdasarkan rekaman CCTV dan keterangan saksi di lokasi kejadian," ujar Sriyono, Minggu (29/3).

Dalam melancarkan aksinya, Butet tergolong sangat lihai memetakan situasi. Ia menyasar bangunan yang tidak terjaga ketat selama momen libur panjang.

"Pelaku memanfaatkan situasi gudang yang kosong dan tidak dijaga. Ia masuk dengan cara memanjat ke lantai dua dan menemukan pintu dalam kondisi tidak terkunci," jelas Sriyono.

Dari lokasi tersebut, pelaku menggondol dua unit laptop, tas, hingga sepatu. Akibat pencurian ini, korban mengalami kerugian total mencapai Rp17 juta.

Tiga Kali Beraksi dalam Dua Bulan

Meski sempat berusaha menghilangkan jejak, rekaman CCTV menjadi bukti vital bagi kepolisian. Ciri-ciri fisik dan pakaian yang dikenakan Butet saat beraksi terekam jelas, memudahkan tim opsnal melakukan pengejaran.

"Dari hasil interogasi, pelaku mengakui telah melakukan pencurian seorang diri dan merupakan residivis. Dalam dua bulan terakhir, ia sudah tiga kali melakukan pencurian di lokasi berbeda," ungkap Sriyono.

Pelaku juga mengaku telah menggadaikan dua unit laptop hasil curiannya di wilayah Cengkareng, Jakarta Barat. Polisi kini telah menyita barang bukti berupa pakaian pelaku, sepatu curian, hingga kartu ATM.

Atas kejadian ini, Butet dijerat Pasal 477 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan (curat). Pihak kepolisian pun meminta warga lebih waspada saat meninggalkan aset berharga dalam keadaan kosong.