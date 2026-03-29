Pergi Bersama Keluarga, 3 Destinasi Wisata di Semarang Ini Wajib Dikunjungi Saat Liburan

1. Dusun Semilir



Dusun Semilir merupakan salah satu destinasi wisata paling populer di Semarang yang menawarkan pengalaman bermain, eksplorasi, dan hiburan yang lengkap untuk semua usia.



Dilaporkan dari akun Tiktok @siklimis, di tempat ini, pengunjung akan menemukan sekitar 25 wahana permainan yang bisa dicoba sesuai minat dan selera masing-masing.



Salah satu wahana yang paling wajib dicoba adalah perosotan warna-warni yang super tinggi.



Perosotan ini bukan hanya seru karena ketinggiannya, tetapi juga menantang adrenalin, sehingga sangat cocok bagi pengunjung yang ingin merasakan sensasi menuruni perosotan dengan cepat, tetapi tetap aman.



Selain itu, ada juga wahana kano di Banyu Biru, yaitu perahu kecil yang dikayuh sendiri oleh pengunjung.



Wahana ini sangat menyenangkan karena memberikan pengalaman berinteraksi langsung dengan air, sekaligus melatih koordinasi dan keseimbangan saat mendayung di atas perahu.



Tidak hanya kano, Dusun Semilir juga menyediakan bumper boat dan water ball, yang memungkinkan pengunjung untuk bermain air dengan cara yang berbeda dan penuh keseruan, baik sendiri maupun bersama teman atau keluarga.



Bagi yang ingin merasakan sensasi dingin, Dusun Salju adalah tempat yang harus dikunjungi.



Suhu di wahana ini benar-benar dingin, karena mengusung konsep salju buatan, sehingga pengunjung bisa bermain salju buatan sepuasnya di sini.



Di sini, kita juga bisa berfoto ala-ala Kutub Utara dengan salju yang lembut, sehingga menciptakan pengalaman unik yang jarang ditemui di Indonesia.



Selain wahana salju, Dusun Semilir juga menawarkan Dusun Dino, yakni tempat di mana pengunjung bisa melihat pertunjukan replika dinosaurus yang lucu dan interaktif.



Replika dinosaurus ini tidak hanya menakjubkan untuk dilihat, tetapi juga bisa menjadi teman foto yang seru, dan memberikan pengalaman berbeda untuk anak-anak maupun orang dewasa.



Wahana yang tidak kalah menarik lainnya adalah kereta traktor, yang sedang viral dan menjadi favorit banyak pengunjung.



Wahana ini unik karena setiap gerbong kereta bisa naik turun, sehingga memberikan sensasi berbeda dan menambah keseruan perjalanan.



Selain itu, ada pula spot gondola di Alun-Alun Eropa, yang menawarkan pengalaman berkeliling sambil menikmati pemandangan ala Eropa.



Setelah puas bermain, pengunjung juga bisa beristirahat di Gunungan Resto, yakni resto yang menyediakan berbagai menu makanan dan minuman yang lezat.



Tempat ini sangat cocok untuk mengisi energi setelah bermain, sekaligus menikmati suasana sekitar yang nyaman dan menyenangkan.



Dusun Semilir ini benar-benar menghadirkan kombinasi hiburan, petualangan, dan keindahan alam yang membuat pengunjung betah berlama-lama di tempat ini.



2. Little Ranch



Little Ranch adalah destinasi wisata yang mengusung konsep peternakan dan alam terbuka, sehingga cocok bagi pengunjung yang ingin merasakan pengalaman ala pedesaan sambil belajar tentang hewan.



Melansir dari akun Tiktok @ikkeputria, lokasinya berada di kawasan Umbul Sidomukti, Semarang, yang terkenal dengan udaranya yang sejuk dan pemandangan alamnya yang indah.



Tempat ini sangat mirip dengan suasana pedesaan di Selandia Baru, karena hamparan rumput hijau yang luas dan pemandangan pegunungan di sekitarnya memberikan kesan alami dan menenangkan.



Di Little Ranch, pengunjung bisa memberi makan hewan-hewan seperti domba, kelinci, ayam, kuda, kambing, burung, hingga rusa.



Aktivitas ini sangat menyenangkan, terutama bagi anak-anak, karena mereka bisa belajar berinteraksi dengan hewan secara langsung dan memahami perilaku masing-masing hewan.



Selain itu, pengunjung juga bisa mencoba berbagai wahana permainan, seperti trampolin, berkuda, panahan, dan playground, sehingga tidak hanya bisa belajar tentang hewan, tetapi juga bermain aktif untuk mengasah ketangkasan fisik.



Keunggulan lain dari Little Ranch adalah spot foto yang instagramable. Lokasinya yang berada di lereng Gunung Ungaran membuat pemandangan di sekitar tempat ini sangat indah, dengan latar pepohonan, rumput hijau, dan langit yang cerah, sehingga cocok untuk berfoto keluarga atau bersama teman.



Fasilitas di tempat ini pun juga lengkap, mulai dari area parkir yang luas, cafe, hingga banyak tempat duduk yang nyaman untuk bersantai.



Harga tiket masuk di Little Ranch ini pun sangat terjangkau, hanya Rp10.000 saja, sehingga cocok untuk wisata keluarga yang ingin menikmati suasana alam, bermain dengan hewan, sekaligus berfoto di tempat yang cantik tanpa mengeluarkan biaya besar.



Little Ranch ini adalah tempat wisata yang menghadirkan pengalaman liburan yang edukatif, seru, dan menenangkan di satu tempat.



3. New Celosia



Dilansir dari akun Tiktok @safirarrsy, New Celosia adalah destinasi wisata yang menggabungkan keindahan taman bunga dengan berbagai wahana hiburan modern, sehingga membuatnya sangat cocok untuk pengunjung yang menyukai fotografi, bermain, dan menikmati alam sekaligus.



Saat pertama kali memasuki New Celosia, pengunjung akan disambut oleh lorong bunga yang cantik dan berbagai macam tanaman hias yang tertata rapi.



Suasana ini memberikan pengalaman visual yang menenangkan sekaligus memanjakan mata, sehingga sangat cocok untuk berfoto dan menikmati keindahan alam.



Setelah melewati lorong bunga, pengunjung akan menemukan rumah-rumahan unik, taman bunga, istana ala negeri dongeng, dan berbagai wahana menarik.



New Celosia merupakan versi upgrade dari Taman Bunga Celosia sebelumnya, karena kini sudah dilengkapi dengan banyak wahana permainan yang semakin menambah keseruan saat liburan.



Beberapa wahana yang populer di sini antara lain rainbow slide, ontang-anting, bianglala, dan Dino Park.



Dino Park menghadirkan replika dinosaurus yang lucu, interaktif, dan beberapa di antaranya bisa bergerak.



Hal ini memberikan pengalaman berbeda, terutama bagi anak-anak, karena mereka bisa melihat dinosaurus secara langsung dalam bentuk replika yang realistis.



Selain itu, kombinasi taman bunga yang indah dan wahana yang menarik membuat New Celosia menjadi tempat yang sangat Instagramable, dan cocok untuk pengunjung yang ingin mengabadikan momen liburan dengan foto yang cantik dan unik.



Dengan perpaduan alam, taman bunga, wahana bermain, dan spot foto menarik, New Celosia memberikan pengalaman liburan yang lengkap dan menyenangkan bagi semua kalangan.