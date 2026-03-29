Ingin Masakan yang Enak? 5 Kuliner Sederhana di Tuban Ini Wajib Dikunjungi Bersama Keluarga

1. Warung Mak Dah

Warung Mak Dah merupakan salah satu tempat makan legendaris di Tuban yang dikenal dengan cita rasa pedas dan rempah yang kuat.

Mengutip Youtube Kang Mas Bogel Channel, menu andalannya seperti kepala manyung, telur rajungan, dan garang asem disajikan dengan kuah hitam yang khas dan menggoda selera.

Warung ini mulai buka setiap hari pukul 17.00 WIB dan selalu dipadati pengunjung karena rasa masakannya yang nendang.

Lokasinya berada di Jl. Gajahmada No.5, Kebonsari, Sidorejo, Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Harga per porsi bervariasi tergantung menu, namun tetap ramah di kantong.

2. Warung Sate & Becek Mentok Sor Sawo

Jika Anda ingin mencoba kuliner khas Tuban yang sulit ditemukan di daerah lain, Warung Sate & Becek Mentok Sor Sawo adalah pilihan tepat.

Di sini tersedia sate mentok yang empuk dan gurih, serta becek mentok dengan kuah kental yang menggoda. Tak hanya itu, tersedia juga nasi jagung sebagai pendamping khas Jawa Timur.

Warung ini buka mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB dan berlokasi di Jl. Mojopahit Gang Buyung No.180, RT.01/RW\.03, Krajan, Karang, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban.

Mengutip Youtube Kang Mas Bogel Channel, untuk harganya, satu porsi becek mentok dibanderol Rp20.000, sate mentok Rp30.000, dan nasi jagung hanya Rp2.000 saja.

3. Godeh Pero (Sego Lodeh Tempe Loro)