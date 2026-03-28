5 Kuliner Kepala Kambing Paling Enak di Kota Surabaya, Apa Saja?

1. Kare Kambing Cak Mansyur

Berada di Jl. Manukan Tama No.02, Manukan Kulon, Kec. Tandes, Kota Surabaya, Kare Kambing Cak Mansyur buka setiap hari mulai pukul 06.30 WIB hingga habis, dan tutup setiap hari Jumat.

Mengutip Youtube Rafa Ahrul Channel, tempat ini ramai dikunjungi karena kelezatan kuahnya yang segar dan gurih. Dalam sehari, warung ini bisa menghabiskan hingga 6 kepala kambing.

Harga seporsi kare kambing biasa dibanderol antara Rp17.000 hingga Rp30.000. Sementara untuk kepala kambing utuh, harganya berkisar antara Rp150.000 hingga Rp300.000.

Letaknya yang strategis, tepat di depan Waroeng Iboe Pas, membuatnya mudah dijangkau dan populer di kalangan pecinta kuliner.

2. Sate Gule Kambing Cak Kin

Sate Gule Kambing Cak Kin bisa Anda temukan di Jl. Menanggal V No.37, Surabaya, dekat akses menuju Masjid Nasional Al Akbar dari arah Jl. Ahmad Yani.

Sudah berjualan lebih dari 10 tahun, Cak Kin dikenal dengan sate kambingnya yang empuk dan potongan dagingnya besar-besar.

Gulenya juga sangat menggoda, dengan daging tebal dan bumbu yang meresap hingga ke dalam. Tempat ini buka setiap hari pukul 10.00 hingga 22.00 WIB.

Mengutip Youtube Budiono Sukses, harga gule kambing Rp40.000, sedangkan sate kambing Rp60.000. Bagi Anda penggemar daging kambing, tempat ini wajib dicoba.