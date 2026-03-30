Selain Promosi ARIRANG, RM BTS juga Berbagi Cerita di Acara YouTube Epik High

JawaPos.com - Anggota grup Korea BTS, RM dan SUGA ke acara YouTube Epik High, yaitu Epikase, di mana mereka berbicara tentang waktu mereka tinggal bersama di Los Angeles

Dilansir dari Pinkvilla, Minggu (29/3), para anggota BTS sedang mempromosikan comeback terbaru, ARIRANG, dimana mereka juga mengungkap sempat tinggal bersama untuk pertama kalinya setelah 4 tahun dengan terbang ke Los Angeles, AS.

Setelah mengerjakan karya terbaru ARIRANG dengan beberapa penulis lagu internasional, grup tersebut ditanya apakah mereka pernah bertengkar di LA.

RM mengenang bagaimana suatu malam setelah mabuk, ia menyarankan mereka mengakhiri sesi mereka, yang membuat Jimin dan V protes, merasa dirugikan atas seluruh situasi tersebut, an SUGA tidak menyadari apa yang salah

Selama percakapan yang sama, Epik High bertanya kepada para anggota siapa yang akan menang jika para anggota BTS saling bertarung habis-habisan.

Dengan Jungkook tidak termasuk dalam perhitungan, karena masa-masa tinjunya, mereka menimbang masing-masing anggota.

Menariknya, RM menempatkan dirinya pada posisi yang lebih menguntungkan daripada Jin karena kelas beratnya yang lebih tinggi, dan begitu pula dengan Jimin.

Meskipun J-Hope mungkin menang atau kalah melawan SUGA, pada akhirnya, pertarungan antara RM dan SUGA akan menentukan pemenangnya.

BTS saat ini berada di New York, mempromosikan ARIRANG dengan berbagai penampilan menjelang tur mereka yang akan datang yang dimulai di Korea Selatan.