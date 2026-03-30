BTS Kembali Dominasi Billboard 200 Lewat 'ARIRANG' dengan Rekor Penjualan dan Streaming Tinggi

JawaPos.com – Grup BTS kembali mencatatkan prestasi gemilang di industri musik global. Album terbaru mereka bertajuk ARIRANG berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200. Pencapaian ini memperkuat dominasi BTS di pasar musik Amerika Serikat.

Dikutip dari akun media sosial resmi Billboard pada Senin (30/3), Album 'ARIRANG' mencatatkan angka penjualan yang sangat tinggi pada minggu pertama.

ARIRANG menjadi album dengan penjualan minggu pertama terbesar untuk artis Korea dalam sejarah tangga lagu tersebut. Hal ini sekaligus menandai pencapaian baru bagi BTS di kancah internasional.

Tidak hanya itu, album ini juga mencetak rekor di kategori grup musik. ‘ARIRANG' menjadi album grup dengan penjualan minggu pertama terbesar di Amerika Serikat sejak Midnight Memories milik One Direction pada 2013. Capaian ini menunjukkan besarnya pengaruh BTS di industri musik global.

Dalam kategori penjualan fisik, ‘ARIRANG’ juga mencetak rekor baru. Album ini meraih penjualan vinyl terbesar untuk kategori grup sejak data mulai dicatat secara elektronik oleh Luminate pada 1991. Total penjualan vinyl mencapai 208 ribu unit hanya dalam satu minggu.

Secara keseluruhan, album ini membukukan 641 ribu unit setara album pada minggu pertama. Angka tersebut terdiri atas penjualan album fisik, streaming, serta track equivalent album.

BTS juga mencatatkan rekor streaming tertinggi mereka dengan lebih dari 99 juta pemutaran audio dalam satu pekan.

Keberhasilan ini menjadikan ‘ARIRANG’ sebagai album ketujuh BTS yang berhasil menduduki posisi puncak Billboard 200.