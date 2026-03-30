Logo JawaPos
HomeMusic & Movie
Author avatar - Image
Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.25 WIB

BTS Kembali Dominasi Billboard 200 Lewat 'ARIRANG' dengan Rekor Penjualan dan Streaming Tinggi

BTS (Instagram @jungkook)

JawaPos.com – Grup BTS kembali mencatatkan prestasi gemilang di industri musik global. Album terbaru mereka bertajuk ARIRANG berhasil debut di posisi puncak tangga lagu Billboard 200. Pencapaian ini memperkuat dominasi BTS di pasar musik Amerika Serikat.

Dikutip dari akun media sosial resmi Billboard pada Senin (30/3), Album 'ARIRANG' mencatatkan angka penjualan yang sangat tinggi pada minggu pertama.

ARIRANG menjadi album dengan penjualan minggu pertama terbesar untuk artis Korea dalam sejarah tangga lagu tersebut. Hal ini sekaligus menandai pencapaian baru bagi BTS di kancah internasional.

Tidak hanya itu, album ini juga mencetak rekor di kategori grup musik. ‘ARIRANG' menjadi album grup dengan penjualan minggu pertama terbesar di Amerika Serikat sejak Midnight Memories milik One Direction pada 2013. Capaian ini menunjukkan besarnya pengaruh BTS di industri musik global.

Dalam kategori penjualan fisik, ‘ARIRANG’ juga mencetak rekor baru. Album ini meraih penjualan vinyl terbesar untuk kategori grup sejak data mulai dicatat secara elektronik oleh Luminate pada 1991. Total penjualan vinyl mencapai 208 ribu unit hanya dalam satu minggu.

Secara keseluruhan, album ini membukukan 641 ribu unit setara album pada minggu pertama. Angka tersebut terdiri atas penjualan album fisik, streaming, serta track equivalent album.

BTS juga mencatatkan rekor streaming tertinggi mereka dengan lebih dari 99 juta pemutaran audio dalam satu pekan.

Keberhasilan ini menjadikan ‘ARIRANG’ sebagai album ketujuh BTS yang berhasil menduduki posisi puncak Billboard 200.

Sebelumnya, BTS telah meraih prestasi serupa melalui berbagai album populer mereka. Capaian ini semakin mengukuhkan posisi BTS sebagai salah satu grup musik paling berpengaruh di dunia.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Peringkat Reputasi Merek Penyanyi Bulan Maret Diumumkan, Ada BTS hingga IVE - Image
Entertainment

Peringkat Reputasi Merek Penyanyi Bulan Maret Diumumkan, Ada BTS hingga IVE

30 Maret 2026, 16.43 WIB

Selain Promosi ARIRANG, RM BTS juga Berbagi Cerita di Acara YouTube Epik High - Image
Entertainment

Selain Promosi ARIRANG, RM BTS juga Berbagi Cerita di Acara YouTube Epik High

30 Maret 2026, 15.58 WIB

Selamat! ARIRANG BTS Debut di Peringkat 1 Billboard 200 dengan Penjualan Terbesar Hanya dalam Satu Minggu - Image
Music & Movie

Selamat! ARIRANG BTS Debut di Peringkat 1 Billboard 200 dengan Penjualan Terbesar Hanya dalam Satu Minggu

30 Maret 2026, 15.33 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Sleman Selasa 31 Maret 2026

2

Takdirnya Menjadi Kaya, 6 Shio Ini Tak Bisa Menghindari Rezeki dari Langit

3

Jadwal Shalat Wilayah Tegal Selasa 31 Maret 2026

4

Rezeki Tak Bakal Lari, 7 Shio Ini Punya Otak Cerdas dalam Hal Mencari Uang

5

Dua Mobil di Tangerang Selatan Terlibat Kecelakaan, Ini Penyebabnya!

6

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Selasa 31 Maret 2026

7

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

8

8 Kebiasaan Ini Bikin Orang Cerdas Tak Dapat Mencapai Potensi Maksimalnya, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

9

Jadwal Shalat Wilayah Surakarta Selasa 31 Maret 2026

10

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore