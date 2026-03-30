Aulia Ramadhani
30 Maret 2026, 16.43 WIB

Peringkat Reputasi Merek Penyanyi Bulan Maret Diumumkan, Ada BTS hingga IVE

BLACKPINK, IVE, BTS. Sumber Foto: Soompi

JawaPos.com – Baru-baru ini, Lembaga Riset Bisnis Korea telah mengungkapkan peringkat reputasi merek penyanyi bulan ini, dimana BTS menempati urutan pertama

Dikutip dari Soompi, Senin (30/3), peringkat tersebut ditentukan melalui analisis liputan media penyanyi, partisipasi konsumen, interaksi, dan indeks kesadaran masyarakat.

Hasilnya valid karena diketahui menggunakan data besar yang dikumpulkan dari 21 Februari hingga 21 Maret.

Kali ini, BTS mempertahankan posisi teratas dengan indeks reputasi merek 7.259.201 untuk bulan Maret, grup tersebut baru saja merilis album ARIRANG yang langsung menjadi pusat perhatian

Kemudian Lim Young Woong naik ke posisi kedua dengan indeks reputasi merek 5.665.018, menandai peningkatan skor sebesar 8,76 persen sejak Februari.

Kabarnya IVE menempati posisi ketiga dengan indeks reputasi merek 4.325.946, sementara BLACKPINK berada di posisi keempat dengan skor 3.944.221.

Dibentuk oleh Starship Entertainment, girlgrup Korea IVE memiliki enam anggota berbakat yaitu An Yu-jin, Gaeul, Rei, Jang Won-young, Liz, dan Leeseo.

Dikenal karena lagu-lagu yang menarik, grup ini juga menjadi paling sukses di music K-pop, setelah menerima beberapa penghargaan pendatang baru serta tampil di Korea Power Celebrity 40 versi Forbes.

Memulai debut mereka pada tanggal 1 Desember 2021, IVE mengeluarkan album singel Eleven serta diikuti dengan album singel Love Dive (2022).

Terakhir, WOODZ (Cho Seung Youn) melengkapi lima besar dengan indeks reputasi merek sebesar 2.525.009.

