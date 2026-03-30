Mees Hilgers Masuk Daftar Pemain yang Akan Dilepas FC Twente Usai Musim Ini Berakhir

JawaPos.com – Mees Hilgers resmi masuk dalam daftar pemain yang akan dilepas oleh FC Twente setelah musim ini berakhir.

Dilansir dari laman Twente Insite pada Senin (30/3), Keputusan tersebut diambil klub yang berlaga di Eredivisie sebagai bagian dari evaluasi skuad. Status Hilgers yang dilepas secara gratis menjadi perhatian publik sepak bola.

Twente disebut telah menentukan sejumlah pemain yang akan dipertahankan dan dilepas. Nama Hilgers termasuk dalam daftar pemain yang tidak mendapatkan perpanjangan kontrak.

Selain Hilgers, dua pemain lain juga masuk daftar pelepasan. Mereka adalah Ricky van Wolfswinkel dan Przemyslaw Tyton. Ketiganya dipastikan tidak akan melanjutkan karier bersama Twente pada musim berikutnya.

Di sisi lain, klub justru mengambil langkah berbeda terhadap beberapa pemain lainnya. Twente memutuskan untuk memperpanjang kontrak Max Bruns dan Harrie Kuster. Keputusan tersebut menunjukkan adanya perombakan komposisi tim secara menyeluruh.

Sebelumnya, Hilgers sempat dikabarkan berpeluang mendapatkan kontrak baru dari klub. Namun, bek berdarah Indonesia tersebut membantah kabar tersebut dalam beberapa kesempatan. Ia menegaskan belum ada kesepakatan terkait masa depannya bersama Twente.