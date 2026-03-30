Kimi Antonelli Tampil Gemilang di F1 Jepang 2026, Pecahkan Rekor hingga Raih Kemenangan Meyakinkan

JawaPos.com – Kimi Antonelli kembali menunjukkan performa gemilang dalam ajang Grand Prix Jepang 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (30/3), Pembalap muda asal Italia tersebut sukses meraih kemenangan di Sirkuit Suzuka. Hasil ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bintang baru paling bersinar di musim ini.

Kemenangan tersebut sekaligus mengukir rekor baru dalam sejarah Formula 1. Antonelli menjadi pembalap termuda yang pernah memimpin jalannya balapan. Ia berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Sebastian Vettel.

Pada usia 19 tahun, Antonelli tampil dengan penuh percaya diri sepanjang akhir pekan balapan. Ia tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga kematangan dalam mengelola strategi balapan. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam keberhasilannya meraih kemenangan.

Dominasi Antonelli di Jepang terlihat sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama. Ia berhasil mengamankan pole position dan mencatatkan lap tercepat. Penampilan sempurna tersebut ditutup dengan kemenangan yang meyakinkan di garis finis.

Keberhasilan ini juga didukung oleh performa tim Mercedes yang tampil sangat kompetitif. Mobil yang dikembangkan tim dinilai unggul dibandingkan para pesaingnya. Kondisi ini memberikan keuntungan signifikan bagi Antonelli sepanjang balapan.

Rekan setimnya, George Russell, turut menyumbangkan hasil positif dengan finis di posisi kedua.

Sementara itu, Oscar Piastri berhasil meraih podium ketiga. Hasil tersebut semakin mempertegas dominasi Mercedes di balapan kali ini.

Dengan hasil ini, Antonelli semakin memperkuat posisinya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.