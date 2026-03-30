Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.30 WIB

Kimi Antonelli Tampil Gemilang di F1 Jepang 2026, Pecahkan Rekor hingga Raih Kemenangan Meyakinkan

Kimi Antonelli (Bein Sports) - Image

Kimi Antonelli (Bein Sports)

JawaPos.com – Kimi Antonelli kembali menunjukkan performa gemilang dalam ajang Grand Prix Jepang 2026.

Dilansir dari laman Bein Sports pada Senin (30/3), Pembalap muda asal Italia tersebut sukses meraih kemenangan di Sirkuit Suzuka. Hasil ini semakin mengukuhkan statusnya sebagai salah satu bintang baru paling bersinar di musim ini.

Kemenangan tersebut sekaligus mengukir rekor baru dalam sejarah Formula 1. Antonelli menjadi pembalap termuda yang pernah memimpin jalannya balapan. Ia berhasil melampaui rekor sebelumnya yang dipegang oleh Sebastian Vettel.

Pada usia 19 tahun, Antonelli tampil dengan penuh percaya diri sepanjang akhir pekan balapan. Ia tidak hanya menunjukkan kecepatan, tetapi juga kematangan dalam mengelola strategi balapan. Hal tersebut menjadi faktor utama dalam keberhasilannya meraih kemenangan.

Dominasi Antonelli di Jepang terlihat sejak sesi kualifikasi hingga balapan utama. Ia berhasil mengamankan pole position dan mencatatkan lap tercepat. Penampilan sempurna tersebut ditutup dengan kemenangan yang meyakinkan di garis finis.

Keberhasilan ini juga didukung oleh performa tim Mercedes yang tampil sangat kompetitif. Mobil yang dikembangkan tim dinilai unggul dibandingkan para pesaingnya. Kondisi ini memberikan keuntungan signifikan bagi Antonelli sepanjang balapan.

Rekan setimnya, George Russell, turut menyumbangkan hasil positif dengan finis di posisi kedua. 

Sementara itu, Oscar Piastri berhasil meraih podium ketiga. Hasil tersebut semakin mempertegas dominasi Mercedes di balapan kali ini.

Dengan hasil ini, Antonelli semakin memperkuat posisinya dalam perburuan gelar juara dunia musim ini.

Antonelli juga berpeluang memecahkan rekor sebagai juara dunia termuda dalam sejarah. Jika konsistensi ini terus terjaga, musim 2026 berpotensi menjadi salah satu musim paling bersejarah di Formula 1.

Artikel Terkait
Juarai GP Jepang di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli Pecahkan Rekor Pemimpin Klasemen Termuda - Image
Sports

Juarai GP Jepang di Suzuka, Andrea Kimi Antonelli Pecahkan Rekor Pemimpin Klasemen Termuda

31 Maret 2026, 00.41 WIB

Menangi GP Jepang, Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli Cetak Rekor sebagai Pembalap Termuda dalam Sejarah yang Pimpin Klasemen F1! - Image
Sports

Menangi GP Jepang, Pembalap Mercedes Andrea Kimi Antonelli Cetak Rekor sebagai Pembalap Termuda dalam Sejarah yang Pimpin Klasemen F1!

30 Maret 2026, 00.43 WIB

F1 Shanghai: Kemenangan Perdana Kimi Antonelli, Podium Pertama Lewis Hamilton - Image
Sports

F1 Shanghai: Kemenangan Perdana Kimi Antonelli, Podium Pertama Lewis Hamilton

16 Maret 2026, 23.18 WIB

Terpopuler

1

Elon Musk: AS Terancam Produksi Cip AI Berlebih Tanpa Daya Listrik, Saat Tiongkok Unggul di Pasokan Energi

2

Benyamin Davnie Hadiri Pembukaan Liga 4 Piala Gubernur Banten 2026, Empat Belas Klub Siap Bertanding

3

Jadwal Shalat Wilayah Sleman Selasa 31 Maret 2026

4

Takdirnya Menjadi Kaya, 6 Shio Ini Tak Bisa Menghindari Rezeki dari Langit

5

Jadwal Shalat Wilayah Tegal Selasa 31 Maret 2026

6

Rezeki Tak Bakal Lari, 7 Shio Ini Punya Otak Cerdas dalam Hal Mencari Uang

7

Dua Mobil di Tangerang Selatan Terlibat Kecelakaan, Ini Penyebabnya!

8

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Selasa 31 Maret 2026

9

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

10

8 Kebiasaan Ini Bikin Orang Cerdas Tak Dapat Mencapai Potensi Maksimalnya, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

