Veda Ega Pratama Gagal Finis di Moto3 Amerika Serikat 2026 Usai Alami Highside

JawaPos.com – Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan saat tampil pada ajang Moto3 Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas, Texas.

Dikutip dari akun media sosial Instagram resmi @spotv.indonesia pada Senin (30/3), Insiden tersebut membuat pembalap muda Indonesia itu gagal menyelesaikan balapan. Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi saat ia sedang tampil kompetitif.

Pembalap dari Honda Team Asia tersebut memulai balapan dari posisi keempat. Posisi tersebut diraih setelah ia menunjukkan performa solid pada sesi kualifikasi. Start yang menjanjikan membuat peluangnya untuk meraih hasil maksimal cukup terbuka.

Pada awal balapan, Veda mampu bersaing dengan para pembalap lain di barisan depan. Ia terlibat duel ketat dengan Casey O’Gorman dan Joel Esteban. Namun, posisinya sempat turun hingga ke peringkat kedelapan.

Meski demikian, Veda berhasil bangkit dan kembali meningkatkan performanya. Ia bahkan sempat mencatatkan waktu putaran tercepat pada lap awal balapan. Upaya tersebut menunjukkan determinasi tinggi untuk kembali ke posisi depan.

Insiden terjadi saat memasuki tikungan ke-11 pada lap berikutnya. Veda kehilangan kendali motornya dan mengalami highside yang membuatnya terlempar dari lintasan. Kondisi tersebut langsung mengakhiri peluangnya untuk melanjutkan balapan.

Situasi semakin rumit ketika motor Veda berada di jalur lintasan. Joel Esteban yang berada di belakang tidak sempat menghindar dan menabrak motor tersebut. Akibatnya, kedua pembalap terjatuh dalam insiden yang sama.