Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.35 WIB

Veda Ega Pratama Gagal Finis di Moto3 Amerika Serikat 2026 Usai Alami Highside

Veda Ega Pratama (Instagram @veda_54)

JawaPos.com – Veda Ega Pratama mengalami kecelakaan saat tampil pada ajang Moto3 Amerika Serikat 2026 di Circuit of the Americas, Texas.

Dikutip dari akun media sosial Instagram resmi @spotv.indonesia pada Senin (30/3), Insiden tersebut membuat pembalap muda Indonesia itu gagal menyelesaikan balapan. Peristiwa ini menjadi sorotan karena terjadi saat ia sedang tampil kompetitif.

Pembalap dari Honda Team Asia tersebut memulai balapan dari posisi keempat. Posisi tersebut diraih setelah ia menunjukkan performa solid pada sesi kualifikasi. Start yang menjanjikan membuat peluangnya untuk meraih hasil maksimal cukup terbuka.

Pada awal balapan, Veda mampu bersaing dengan para pembalap lain di barisan depan. Ia terlibat duel ketat dengan Casey O’Gorman dan Joel Esteban. Namun, posisinya sempat turun hingga ke peringkat kedelapan.

Meski demikian, Veda berhasil bangkit dan kembali meningkatkan performanya. Ia bahkan sempat mencatatkan waktu putaran tercepat pada lap awal balapan. Upaya tersebut menunjukkan determinasi tinggi untuk kembali ke posisi depan.

Insiden terjadi saat memasuki tikungan ke-11 pada lap berikutnya. Veda kehilangan kendali motornya dan mengalami highside yang membuatnya terlempar dari lintasan. Kondisi tersebut langsung mengakhiri peluangnya untuk melanjutkan balapan.

Situasi semakin rumit ketika motor Veda berada di jalur lintasan. Joel Esteban yang berada di belakang tidak sempat menghindar dan menabrak motor tersebut. Akibatnya, kedua pembalap terjatuh dalam insiden yang sama.

Setelah kejadian, Veda terlihat mampu bangkit dan berjalan menuju area aman. Namun, ia dipastikan tidak dapat melanjutkan lomba hingga garis finis. Kegagalan ini membuat posisinya di klasemen sementara Moto3 turun ke peringkat ketujuh.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Artikel Terkait
Veda Ega Pratama Tampil Gemilang dan Amankan Posisi Keempat Kualifikasi Moto3 Amerika 2026 - Image
Sports

Veda Ega Pratama Tampil Gemilang dan Amankan Posisi Keempat Kualifikasi Moto3 Amerika 2026

29 Maret 2026, 16.14 WIB

Debut Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Bikin Tim Makin Panas, Mario Suryo Aji Justru Makin Termotivasi - Image
Sports

Debut Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Bikin Tim Makin Panas, Mario Suryo Aji Justru Makin Termotivasi

28 Maret 2026, 21.52 WIB

Ayah Veda Ega Pratama Ungkap Rahasia Kesuksesan Anaknya yang Berhasil Tembus Podium Moto3 - Image
Sports

Ayah Veda Ega Pratama Ungkap Rahasia Kesuksesan Anaknya yang Berhasil Tembus Podium Moto3

27 Maret 2026, 17.03 WIB

Terpopuler

1

Jadwal Shalat Wilayah Sleman Selasa 31 Maret 2026

2

Takdirnya Menjadi Kaya, 6 Shio Ini Tak Bisa Menghindari Rezeki dari Langit

3

Jadwal Shalat Wilayah Tegal Selasa 31 Maret 2026

4

Rezeki Tak Bakal Lari, 7 Shio Ini Punya Otak Cerdas dalam Hal Mencari Uang

5

Dua Mobil di Tangerang Selatan Terlibat Kecelakaan, Ini Penyebabnya!

6

Jadwal Shalat Wilayah Surabaya Selasa 31 Maret 2026

7

125 Tahun Hadir Menjadi Teman Finansial Masyarakat, PT Pegadaian Resmi Ekspansi Internasional ke Timor Leste

8

8 Kebiasaan Ini Bikin Orang Cerdas Tak Dapat Mencapai Potensi Maksimalnya, Psikologi Ungkapkan Hal Ini

9

Jadwal Shalat Wilayah Surakarta Selasa 31 Maret 2026

10

Dalam Pidato Kemenangannya di iHeart Awards 2026, Taylor Swift Ungkap Terima Kasih kepada Travis Kelce

