Debut Gemilang Veda Ega Pratama di Moto3 Bikin Tim Makin Panas, Mario Suryo Aji Justru Makin Termotivasi

JawaPos.com - Pembalap muda Indonesia, Veda Ega Pratama, langsung mencuri perhatian pada musim debutnya di ajang Moto3 2026. Bergabung bersama Honda Team Asia, kehadirannya tidak hanya menambah kekuatan tim, tetapi juga membawa semangat baru di dalam garasi.

Performa Veda terbilang impresif sejak awal musim. Ia sukses tampil kompetitif dalam dua seri pembuka, bahkan berhasil meraih podium di Autodromo Internacional Ayrton Senna, Brasil. Hasil tersebut menjadi sinyal kuat bahwa talenta muda asal Gunungkidul ini siap bersaing di level dunia.

Menariknya, keberhasilan Veda justru memberikan dampak positif bagi rekan setimnya, Mario Suryo Aji. Alih-alih merasa tertekan, Mario mengaku kehadiran Veda membuat suasana tim menjadi lebih hidup dan penuh motivasi.

Penampilan Vega di ajang Moto3. (dok.Antara)

"Atmosfer di dalam tim kini terasa lebih segar. Ia juga menegaskan bahwa dirinya tidak terganggu dengan sorotan besar yang saat ini mengarah kepada Veda. Fokus utama tetap pada peningkatan performa pribadi di lintasan," ujarnya saatbincang bersama awak media melalui sambungan Zoom, (27/3).

Dukungan besar dari masyarakat Indonesia terhadap kedua pembalap ini juga menjadi dorongan tambahan. Mario menilai, antusiasme tersebut mencerminkan harapan publik agar pembalap Tanah Air bisa terus bersinar di ajang balap dunia.

Menatap seri berikutnya di Amerika, Mario membawa modal positif dari musim sebelumnya, di mana ia mampu finis di posisi 10 besar. Dengan kondisi lintasan yang diprediksi kering tahun ini, ia optimistis bisa meraih hasil yang lebih baik.

“Saya optimis bisa mengulangi hal yang sama dari tahun kemarin, bahkan lebih baik lagi. Tahun kemarin kami melakukan balapan di kondisi basah dan sepertinya minggu ini kering, Mario ingin mengulangi momentum itu atau bahkan lebih baik lagi di kondisi kering,” katanya.

Selain itu, data teknis dari balapan sebelumnya menjadi bekal penting untuk meningkatkan performa. Meski demikian, Mario menyadari masih banyak aspek yang perlu disempurnakan agar mampu bersaing lebih kompetitif sepanjang musim.