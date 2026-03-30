Risma Azzah Fatin
31 Maret 2026, 02.34 WIB

5 Bentuk Budaya Sosial Modern yang Diubah oleh Gen Z dan Tanpa Disadari Generasi Boomer saat Ini

Ilustrasi Gen Z (Freepik)

JawaPos.com – Generasi Z kini semakin dikenal sebagai kelompok yang mendorong perubahan dalam berbagai aspek kehidupan sosial.

Mereka aktif mempertanyakan norma lama yang dinilai tidak lagi relevan serta menunjukkan sikap tegas terhadap berbagai bentuk ketidakadilan.

Pengaruh yang dibawa generasi ini perlahan membentuk arah baru dalam masyarakat, meskipun belum sepenuhnya disadari oleh generasi yang lebih tua, termasuk generasi boomer.

Melalui berbagai cara yang kerap tidak terlihat, Generasi Z turut menciptakan lingkungan yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi masa depan.

Dilansir dari laman YourTango, Berikut 5 hal yang dilakukan Gen Z guna merubah budaya masyarakat tanpa disadari oleh Generasi Boomer.

1.     Mendefinisikan ulang budaya kerja

Generasi Z tidak takut untuk menyatakan penolakan mereka guna mematuhi norma dan harapan di tempat kerja. Baik dengan mengadvokasi kerja jarak jauh, keseimbangan antara pekerjaan dan kehidupan, jam kerja yang fleksibel, atau gaji yang lebih baik.

Generasi Z menjadikan misi mereka untuk mengubah budaya perusahaan di mana pun mereka berada.

Menurut salah satu survei 46% pekerja Gen Z mengatakan nilai-nilai perusahaan tempat mereka bekerja hanya sedikit selaras dengan nilai-nilai mereka atau tidak sama sekali sesuai dengan diri mereka sendiri.

Kaum muda tidak mau mengorbankan nilai-nilai dan moral mereka untuk menerima gaji dan tidak keberatan pindah kerja jika mereka tidak merasa puas.

2.     Menormalkan pembicaraan terkait mental health

Salah satu cara paling signifikan Gen Z mengubah masyarakat adalah dengan lebih menekankan pada kesadaran kesehatan mental.

Bagi para boomer membicarakan kesehatan mental dianggap sebagai topik yang tabu, meskipun hal itu sama pentingnya dengan Gen Z. Salah satu survei menemukan bahwa 37% para Gen Z telah berkonsultasi untuk menerima perawatan atau terapi dari para psikolog jika dibandingkan dengan generasi boomer yang hanya sekitar 22℅.

Karena Generasi Z menjadi lebih vokal tentang kesehatan mental kini generasi yang lebih tua pun diberi ruang aman untuk terbuka.

Generasi Z telah menjadi hal yang wajar untuk membicarakan isu dan masalah, tidak hanya dengan orang-orang di sekitar mereka tetapi juga dengan para profesional.

Editor: Setyo Adi Nugroho
