Dimas Choirul, ARM
30 Maret 2026, 23.30 WIB

Tabungan Emas Makin Praktis, Semua Bisa Dilakukan dari Genggaman

tabungan emas kini bisa dimanfaatkan lebih fleksibel. Mulai dari gadai, deposito, hingga transfer saldo emas dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja/(Istimewa).

 
JawaPos.com – Transformasi digital di sektor keuangan terus menghadirkan kemudahan bagi masyarakat, termasuk dalam berinvestasi emas. Melalui inovasi layanan dari Pegadaian, kini pemilik tabungan emas dapat melakukan berbagai transaksi hanya lewat ponsel.
 
Tak lagi terbatas sebagai instrumen simpanan, tabungan emas kini bisa dimanfaatkan lebih fleksibel. Mulai dari gadai, deposito, hingga transfer saldo emas dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja.
 
Kemudahan ini didukung oleh aplikasi digital Tringo! yang dirancang untuk memberikan pengalaman transaksi yang cepat dan praktis. Dalam satu platform, pengguna dapat mengakses berbagai fitur layanan tanpa perlu antre di kantor cabang.
 
“Prosesnya mudah dan cepat, hanya dalam genggaman,” menjadi pesan utama yang ditonjolkan dalam kampanye layanan ini.
 
Dengan fitur gadai, nasabah bisa mendapatkan dana tunai dengan menjaminkan emas yang dimiliki. Sementara itu, fitur deposito memungkinkan emas berkembang secara produktif. Adapun layanan transfer memudahkan pengguna memindahkan saldo emas ke sesama pengguna dengan lebih efisien.
 
 
Inovasi ini menjadi jawaban atas kebutuhan masyarakat modern yang menginginkan layanan serba instan namun tetap aman. Terlebih di tengah meningkatnya minat generasi muda terhadap investasi berbasis emas.
 
Pegadaian pun terus mendorong inklusi keuangan melalui pendekatan digital, agar investasi tidak lagi terasa rumit atau eksklusif.
 
Dengan segala kemudahan tersebut, tabungan emas kini tak hanya sekadar menyimpan nilai, tetapi juga menjadi alat finansial yang aktif dan fleksibel dalam mendukung kebutuhan sehari-hari.
 
