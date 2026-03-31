Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
31 Maret 2026, 15.53 WIB

Viral Clara Shinta Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Wanita Lain

Selebgram&nbsp;Clara Shinta&nbsp;dan suami, Alexander Assad. (Instagram: clarashintareal)

JawaPos.com - Viral selebgram Clara Shinta membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, dengan wanita lain di media sosial.

Clara Shinta mengunggah bukti perselingkuhan sang suami dengan wanita lain berupa video call sex (VCS) melalui unggahan Instagram Story dan juga feed di Instagram.

Clara Shinta sempat membuat sejumlah unggahan yang memperlihatkan interasi tidak pantas dilakukan suaminya dengan wanita lain saat melalukan video call.

Unggahan Clara Shinta tersebut dengan cepat menyebar, viral, dan menjadi perhatian para pengguna media sosial. Clara Shinta akhirnya menghapus kontennya tersebut dari unggahan Instagram Story, namun unggahan di feed Instagram tetap dipertahankannya.

Clara Shinta menyampaikan permohonan maaf ke publik atas unggahannya yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Dia mengaku sangat syok, terpukul, dan gemetar usai mengetahui hal tersebut.

“Aku minta maaf. Aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya kayak apa. Pasti tahu.Dan aku juga lagi di negara orang. Aku nggak tahu aku harus ngapain dan gimana," tulis Clara Shinta di akun media sosialnya.

Sosok wanita yang diduga sebagai selingkuhan Alexander Assad, suami Clara Shinta, memiliki nama panggilan Bella Hot. Sejauh ini, belum ada respons dari keduanya soal dugaan perselingkuhan mereka.

Clara Shinta dan Alexander Assad menikah pada 30 Agustus 2025. Sebelumnya, keduanya sempat menikah dan dianugerahi anak.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Clara Shinta Ungkap Alasan Rumah Tangganya di Ujung Tanduk: Gara-Gara Foto Lama dan Silent Treatment - Image
Infotainment

Clara Shinta Ungkap Alasan Rumah Tangganya di Ujung Tanduk: Gara-Gara Foto Lama dan Silent Treatment

24 Oktober 2025, 23.25 WIB

Clara Shinta Ngaku Beberapa Kali Pisah Rumah dengan Suami dalam 52 Hari Pernikahan - Image
Infotainment

Clara Shinta Ngaku Beberapa Kali Pisah Rumah dengan Suami dalam 52 Hari Pernikahan

24 Oktober 2025, 01.21 WIB

Alasan Selebgram Clara Shinta Ceraikan Suami yang Baru 2 Bulan Nikah, Apakah Selingkuh? - Image
Infotainment

Alasan Selebgram Clara Shinta Ceraikan Suami yang Baru 2 Bulan Nikah, Apakah Selingkuh?

23 Oktober 2025, 23.18 WIB

Terpopuler

1

Dua Bintang Barcelona Segera Pulih dari Cedera Jelang Melawan Atletico Madrid

2

Persebaya Surabaya Tak Mau Jadi Lumbung Gol! Bernardo Tavares Benahi Lini Belakang Lawan Persita Tangerang

3

MBG Kembali Berjalan, SPPG Harapan Mulia Kemayoran Tingkatkan Pengawasan Keamanan Pangan Berlapis

4

Rezeki Selancar Aliran Sungai! 5 Zodiak yang Bakal Beruntung Menerima Uang Kaget Akhir Maret 2026

5

Dua Personel TNI Gurur di Lebanon, UNIFIL Kecam Keras Israel

6

Enzo Fernandez dan Marc Cucurella Kompak Buka Peluang Gabung Raksasa La Liga

7

7 Shio Berpotensi Beli Mobil Baru 2026: Ciri Finansial Naik Level Terungkap Jelas

8

Modal Detergen Cair, Sindikat WNA Tipu Warga Korea Rp 1,6 Miliar Pakai Modus Black Dollar

9

Barcelona dan Real Madrid Berebut Victor Munoz Jelang Bursa Transfer Musim Panas

10

5 Zodiak Paling Beruntung di Penghujung Bulan Ini, Terima Rezeki Nomplok Sampai Geleng-geleng Kepala

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore