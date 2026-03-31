Viral Clara Shinta Bongkar Perselingkuhan Suaminya dengan Wanita Lain

JawaPos.com - Viral selebgram Clara Shinta membongkar dugaan perselingkuhan suaminya, Alexander Assad, dengan wanita lain di media sosial.

Clara Shinta mengunggah bukti perselingkuhan sang suami dengan wanita lain berupa video call sex (VCS) melalui unggahan Instagram Story dan juga feed di Instagram.

Clara Shinta sempat membuat sejumlah unggahan yang memperlihatkan interasi tidak pantas dilakukan suaminya dengan wanita lain saat melalukan video call.

Unggahan Clara Shinta tersebut dengan cepat menyebar, viral, dan menjadi perhatian para pengguna media sosial. Clara Shinta akhirnya menghapus kontennya tersebut dari unggahan Instagram Story, namun unggahan di feed Instagram tetap dipertahankannya.

Clara Shinta menyampaikan permohonan maaf ke publik atas unggahannya yang membongkar dugaan perselingkuhan suaminya. Dia mengaku sangat syok, terpukul, dan gemetar usai mengetahui hal tersebut.

“Aku minta maaf. Aku bukan oversharing, tapi kalian pasti tahu rasa gemetarnya kayak apa. Pasti tahu.Dan aku juga lagi di negara orang. Aku nggak tahu aku harus ngapain dan gimana," tulis Clara Shinta di akun media sosialnya.

Sosok wanita yang diduga sebagai selingkuhan Alexander Assad, suami Clara Shinta, memiliki nama panggilan Bella Hot. Sejauh ini, belum ada respons dari keduanya soal dugaan perselingkuhan mereka.