Usai Keliling ke Berbagai Festival Dunia, Film Yohanna Segera Tayang di Bioskop

JawaPos.com - Setelah menempuh perjalanan panjang ke berbagai festival film internasional terhitung sejak 2024 silam, film Yohanna arahan sutradara Razka Robby Ertanto akhirnya akan segera tayang di bioskop Tanah Air mulai 9 April 2026.

Film Yohanna memulai debut dunia di International Film Festival Rotterdam ke-53 pada Januari 2024, dalam kompetisi VPRO Big Screen Award. Sejak itu, film ini terus melanjutkan perjalanannya ke berbagai festival internasional, termasuk Jakarta Film Week 2024 sebagai pemutaran perdana di Indonesia dan meraih Best Direction Award di festival ini.

Prestasi gemilang diraih film Yohanna di Jogja-NETPAC Asian Film Festival (JAFF) ke-19. Ia berhasil membawa pulang 5 penghargaan sekaligus yaitu Film Terbaik, Sutradara Terbaik, Storytelling Terbaik, Akting Terbaik, dan Sinematografi Terbaik.

Film ini juga terpilih sebagai Official Selection Adelaide Film Festival 2025 di Australia. Pencapaian internasional lainnya datang dari Laura Basuki yang berhasil meraih penghargaan Best Actress di Asian Film Festival 2025 di Roma, Italia.

Pada Februari 2025, Yohanna juga dinobatkan sebagai Film Pilihan Tempo 2024 sekaligus mengantarkan Laura Basuki meraih Aktris Pilihan Tempo dalam Festival Film Tempo 2024.

Film Yohanna dibintangi oleh aktris Laura Basuki. Dia memerankan tokoh Yohanna, seorang biarawati muda yang dikirim dalam misi kemanusiaan ke Sumba, Nusa Tenggara Timur, pasca Badai Tropis Seroja.

Misi tersebut berubah menjadi perjalanan penuh ujian ketika truk berisi bantuan yang ia bawa dicuri. Situasi ini memaksanya untuk terjun langsung menghadapi realitas sosial yang keras. Mulai dari kemiskinan, korupsi, hingga eksploitasi anak, yang secara perlahan mengguncang imannya.

Razka Robby Ertanto selaku sutradara mengatakan, perjalanan keliling ke berbagai festival internasional merupakan proses yang sangat berarti untuk film Yohanna.

“Tapi tujuan akhirnya memang untuk bisa kembali dan bertemu dengan penonton Indonesia. Film ini adalah refleksi tentang kemanusiaan, tentang apa yang terjadi ketika keyakinan kita diuji oleh kenyataan yang tidak selalu hitam putih,” ujar Razka Robby Ertanto.

Dia menekankan bahwa cerita dari film ini bukan sekadar kisah seorang biarawati, tapi tentang kita sebagai manusia ketika menghadapi berbagai realitas yang tidak sesuai dengan nurani dan keinginannya.